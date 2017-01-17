Фото: bcaa.com
Восьмибалльные пробки сковали столицу Алтайского края утром во вторник, 17 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее серьезные заторы образовались на пересечениях проспекта Космонавтов и улицы Попова (скорость движения – 3-10 км/ч), улиц Малахова и Власихинской (5 км/ч), перекрестках улица Попова – Павловский тракт (7 км/ ч) и Юрина – Северо-Западная (5 км/ч).
Также сложная ситуация наблюдается на улицах Эмилии Алексеевой, Советской Армии, Челюскинцев, Георгиева, Матросова, отдельных участках проспекта Ленина, Павловского тракта, проспекта Строителей и на пересечении улицы Малахова с улицей Петра Сухова.
Кроме этого, на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова произошло ДТП.
Комментарии
Сами виноваты. Самоудовлетворением надо в ванной заниматься ,а не за рулем. Ехал в 7 часу утра, скорость в крайнем левом ряду под 30. Откуда они все вылезли???
А что сегодня такое? Выехал даже раньше обычного, еще 7 не было, а пробки уже, как в 7:30.
Вот о чем и речь. Елка на Сахарова никакой роли не играет
на матросова какая-то вакханалия была. 500м ехал 30мин.
На Матросова после НГ катастрофа по утрам! Причем поворачиваю на Ленина и... БАаа! Пусто! Может все-таки стоит отрегулировать светофор Ленина-Матросова? И сделать чуть больше времени для челяди, которая едет из закаулков города по двухрядной бедной Матросова?
Лгут, на трамвае внука в сад за 15 минут домчал включая ожидание на остановке, а по дороге обсудили мракобесие наших попиков и бывших коммунистов чиновников, ставших пастырями божьими в предверии ноября 17 года.
в трамваях холодновато. внука не жалко?
"10:11 - гость - на матросова какая-то вакханалия была. 500м ехал 30мин." На Матросова перед Ленинским с 9-го января каждый рабочий день по утрам полный ахтунг почему-то!
Светофор безобразный на Ленина-С-З. При нечищеных дорогах по Сз в сторону Калинина мигающий зеленый через 1,5 сек сменяется мгновенно на желтый и красный. Даже а/м, въехавший на перекресток на только что замигавший зеленый, не успевает переехать Ленина, а таааам: пешики на трамвай и остановка марщрутки 18 без кармана. В результате - пробка.
- гость - 17 января 2017 г. 10:45 в трамваях холодновато. внука не жалко? --- в трамваях Тошкент!!! Вы давно ездили на них?
в трамваях холодновато. внука не жалко? --- в трамваях Тошкент!!! Вы давно ездили на них?
врешь как дышишь
Ещё и Червонную перекрыли((
Волею судеб понадобилось вчера в эти ... в центр заехать к 8 утра.
Да вы рехнулись! Ладно бы станки там стояли и надо было ехать пахать на смену. Так же стулья и геморрой просиживать стремительно стоите. Офисы надо убирать из этого бермудского треугольника из ЖД и реки!
судя по ездунам, за праздники у многих мозг совсем высох.