Фото: bcaa.com

Восьмибалльные пробки сковали столицу Алтайского края утром во вторник, 17 января. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее серьезные заторы образовались на пересечениях проспекта Космонавтов и улицы Попова (скорость движения – 3-10 км/ч), улиц Малахова и Власихинской (5 км/ч), перекрестках улица Попова – Павловский тракт (7 км/ ч) и Юрина – Северо-Западная (5 км/ч).

Также сложная ситуация наблюдается на улицах Эмилии Алексеевой, Советской Армии, Челюскинцев, Георгиева, Матросова, отдельных участках проспекта Ленина, Павловского тракта, проспекта Строителей и на пересечении улицы Малахова с улицей Петра Сухова.

Кроме этого, на пересечении улицы Малахова и Антона Петрова произошло ДТП.