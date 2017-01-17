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Опознаны тела 32 человек, погибших при крушении Boeing под Бишкеком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии.

В ведомстве добавили, что неопознанными остаются останки еще нескольких человек. Работа продолжается.

В списке опознанных, по данным агентства, фигурируют фамилии трех членов экипажа и 29 граждан страны. Подчеркивается, что среди погибших значатся две беременные женщины и много детей. Агентство сообщает, что жители поселка погибли целыми семьями.

В пресс-службе МЧС добавили, что организованы работы "по доставке тел погибших на малые родины". Для этих целей выделили спецтехнику. Отмечается, что семьям погибших организовали горячее питание и временное проживание в гостинице "Семетей" в Бишкеке.

Напомним, ранее появилась информация о том, что число жертв крушения самолета составило 37 человек.

Грузовой лайнер Boeing 747 турецкой компании ACT Airlines потерпел крушение рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта Манас на территории поселка Дача-Суу в понедельник, 16 января. При крушении летевшего из Гонконга в Стамбул самолета были разрушены 32 дома. Предварительно установлено, что причиной катастрофы стала ошибка пилота, добавляет агентство со ссылкой на первого вице-премьера Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева. Он подчеркнул, что версия теракта исключена.