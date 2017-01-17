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Советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что американские санкции против РФ имели обратный эффект. Его вызвал характер граждан России, которые "способны есть снег, чтобы выжить", пишет во вторник, 17 января, ТАСС.

Кроме этого, ограничительные меры сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина, добавил советник.

По словам Скарамуччи, Трамп сильно уважает российский народ и наследие отношений, которое есть у США с РФ, идущее к временам Второй мировой войны. Он отметил, что даже во время холодной войны страны уважали друг друга, что позволило им "сохранить граждан в безопасности в этот период напряженности".

Советник также выразил уверенность, что Вашингтон и Москва смогут улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции Трампа по этому вопросу. Скарамуччи отметил, что у республиканца "есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, – кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим".

Он подчеркнул, что американским и российским властям нужно мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи по борьбе с терроризмом, повышению зарплат рабочих и т.д.

Агентство пишет, что Скарамуччи в рамках Давосского форума встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, в часовой беседе с которым он обсудил перспективы делового сотрудничества двух стран.