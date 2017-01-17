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Новости

Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина

, ИА "Амител"
Также, по его словам, россияне могут есть снег, чтобы выжить

Фото: pixelrz.com

Советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что американские санкции против РФ имели обратный эффект. Его вызвал характер граждан России, которые "способны есть снег, чтобы выжить", пишет во вторник, 17 января, ТАСС.

Кроме этого, ограничительные меры сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина, добавил советник.

По словам Скарамуччи, Трамп сильно уважает российский народ и наследие отношений, которое есть у США с РФ, идущее к временам Второй мировой войны. Он отметил, что даже во время холодной войны страны уважали друг друга, что позволило им "сохранить граждан в безопасности в этот период напряженности".

Советник также выразил уверенность, что Вашингтон и Москва смогут улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции Трампа по этому вопросу. Скарамуччи отметил, что у республиканца "есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, – кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим".

Он подчеркнул, что американским и российским властям нужно мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи по борьбе с терроризмом, повышению зарплат рабочих и т.д.

Агентство пишет, что Скарамуччи в рамках Давосского форума встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, в часовой беседе с которым он обсудил перспективы делового сотрудничества двух стран.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 09:22
Слёзы Байдена

Всё правильно сказал,сквозь мои слёзы!

0  0
17.01.2017 09:28
CALIBR

Ну вот , и зачем нам снятие санкции - чтобы снова распуститься ? Хитрый ход Трампа- папы местных трампанят.

0  0
17.01.2017 09:37
Алекс

Это миф о сплочении. Не даром рядом с вождем охрана или никого или подставные. Знает, что порвут за нищету, стравливание населения, воровство...

0  0
17.01.2017 09:42
- гость -

население сплотилось не вокруг путина, а вокруг самих себя, то есть родственники стали дружнее и да заслуга в этом правительства, так как нищета всегда сближает,чтобы хоть как то прожить((((((((((((

0  0
17.01.2017 09:42
eevtushevskiy_vkontakte

Сплочение - не миф. Точка.

0  0
17.01.2017 09:42
Александр

Вот не покидает меня один вопрос, один я устал от таких новостей один я не могу дождаться когда начнут НОРМАЛЬНО обсуждать реальные вопросы и проблемы??? Где школы в селах где больницы и остальные проблемы сел и городов??? ГДЕ СОБЛЮДЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ а не тупые законы и все новые поборы??? и т.д. нет не одного нормального ресурса нет не одного нормального политика и чиновника((((

0  0
17.01.2017 09:44
Нюша

CALIBR,я очень редко захожу на этот ресурс,и у меня сразу возник вопрос,отчего у Вас такой патриотичный ник и русофобские посты,плюс смайлики,как дити малого? У меня,как психотерапевта,Ваш психотип вызывает искреннею заинтерисованность,хочу на Вашем примере защитить кандидатскую. Если не против,спишемся на форуме,ок?

0  0
17.01.2017 09:50
CALIBR

Нюша , вам не списываться к лицу , вам снюхиваться к имени пристало. * нет ,не снюхаемся спишемся,Нюша Босявична.

0  0
17.01.2017 09:50
Сумрачный гений

eevtushevskiy_vkontakte зарегистрированный 17 января 2017 г. 09:42 Сплочение - не миф. Точка.

Всё правильно говорит чОткий пацанчик!

0  0
17.01.2017 09:50
Димон

посты Александра меня развеселили пиши ещё) а ещё лучше садись на запорожец и езжай прямо в кремль к путину)

0  0
17.01.2017 09:51
Сумрачный гений

Алекс 17 января 2017 г. 09:37 Это миф о сплочении. Не даром рядом с вождем охрана

Охрана от вас и ваших хозяев ИМХО.

0  0
17.01.2017 09:52
eevtushevskiy_vkontakte

Калибр прав: всё, что не убивает, делает нас сильнее. Санкции способствуют развитию нашей экономики.

0  0
17.01.2017 09:52
- гость -

Нюша, может, не стоит писать? или сначала научиться грамотно писать по-русски тогда уже)

0  0
17.01.2017 09:53
Сумрачный гений

Нюша 17 января 2017 г. 09:44 CALIBR,я очень редко захожу на этот ресурс,и у меня сразу возник вопрос,отчего у Вас такой патриотичный ник и русофобские посты

Отвечу вам за него, все ведь сам правду не скажет - скучно ему на пенсии, троллит по мелкой грусти

ЗЫ Это по моим наблюдениям.

0  0
17.01.2017 09:56
eevtushevskiy_vkontakte

Калибр прав: всё, что не убивает, делает нас сильнее. Санкции способствуют развитию нашей экономики.

0  0
17.01.2017 09:56
- гость -

эти советники такие советники... передайте ему, ничего не изменилось. просто жить стали хуже из-за спекулянтов

0  0
17.01.2017 09:57
eevtushevskiy_vkontakte

Блин, посты размножаются )

0  0
17.01.2017 10:03
Anarchy

А у меня другая информация: народ матом кроет вову и его фарисеев за эти санкции, кто хотел купить Камри, покупают Весту. Офегенное сплочение!!)

0  0
17.01.2017 10:04
- гость -

17.01.2017 09:50 CALIBR

Нюша , вам не списываться к лицу , вам снюхиваться к имени пристало. * нет ,не снюхаемся спишемся,Нюша Босявична. _________________________________________________________________ Истинная правда-матка! Да лексику с грамматикой подтянуть!

0  0
17.01.2017 10:08
CALIBR

Отвечу вам за него, все ведь сам правду не скажет - скучно ему на пенсии, троллит по мелкой грусти ЗЫ Это по моим наблюдениям. ++++++++++++++ ЗЫ по моим наблюдениям ,рафинированный въюноша бездельничающий ,фамилию имеет Обломов.)

0  0
17.01.2017 10:09
- гость -

7.01.2017 09:56 eevtushevskiy_vkontakte

Калибр прав: всё, что не убивает, делает нас сильнее. Санкции способствуют развитию нашей экономики. _______________________________________________________________ Не спешите с выводами. Нефть поднимется-контрсанкции Россия отменит. И поддержку российской экономики.

0  0
17.01.2017 10:16
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 09:52 Нюша, может, не стоит писать? или сначала научиться грамотно писать по-русски тогда уже

А шо, у неё две ошибки в словах и пара запятых неправильно. Исчо не плохо.

0  0
17.01.2017 10:17
Старый

17.01.2017 09:37 Алекс Это миф о сплочении. Не даром рядом с вождем охрана или никого или подставные. Знает, что порвут за нищету, стравливание населения, воровство... ____________________________________________________________ Почему Меркель ходит в супермаркет за продуктами с тремя охранниками, а Путина охраняют С-400? Путин-ставленник и защитник интересов олигархата, поэтому они его так усиленно охраняют.

0  0
17.01.2017 10:21
Anarchy

Я всегда говорил, что у раба галерного слишком много охраны для 86% поддержки населения. Несоизмеримо много

0  0
17.01.2017 10:25
ckfdf

Что ж, даже американцы признают что тридцатилетняя либерастная промывка мозгов не превратила россиян в сборище плохошей, готовых продать Родину за банку варенья и коробку печенья. За исключением, конечно, прослойки белоленточной мрази. Глядишь, новая администрация возьмёт в советники не креативные отбросы нашего общества, судящие о россиянах по своей подленькой сущности, а здравомыслящих людей, и те объяснят ей что, в отличие от бывшего братского народа, россиян на кружевные трусики и печеньки не купишь, к нам с уважением нужно.

0  0
17.01.2017 10:26
Алекс

17.01.2017 09:42 Александр

Реальные проблемы это 25 миллионов живущих за чертой бедности, это дети погибающие от болезней которые в развитых странах лечатся, это села где в 21 веке нет электричества и воды. Кто об этом будет говорить! А вот в глобальных проблемах мы сильны, без штанов но со скрепами...

0  0
17.01.2017 10:27
- гость -

Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Не "вокруг", а "против". Неправильно проинформировали СМИ российские советника.

0  0
17.01.2017 10:33
- гость -

17.01.2017 10:26 Алекс 17.01.2017 09:42 Александр

Реальные проблемы это 25 миллионов живущих за чертой бедности, это дети погибающие от болезней которые в развитых странах лечатся, это села где в 21 веке нет электричества и воды. Кто об этом будет говорить! А вот в глобальных проблемах мы сильны, без штанов но со скрепами... _____________________________________________________________ Больше половины населения России не пользуется интернетом, и их никто не спрашивает, поддерживают они Путина или нет.

0  0
17.01.2017 10:36
Алекс

17.01.2017 10:33 - гость -

Возможно не спрашивают, но в 86% включают!

0  0
17.01.2017 10:40
- гость -

17.01.2017 10:36 Алекс 17.01.2017 10:33 - гость -

Возможно не спрашивают, но в 86% включают! _____________________________________________________ Ну, хочется неимоверно, из последних сил тужатся СМИ!!!

0  0
17.01.2017 10:44
Грантштейн

санкции как способ сменить власть в России - бесполезны. в этом смысле советник Трампа прав.

у амеров перед глазами есть удачный пример экономической удавки СССР в своё время. но это игра вдолгую, и достаточно глобальная. они смогли в своё время навязать соревнование экономических систем. и Союз надорвался. и пускай Россия не Союз, и не обладает таким запасом прочности, но ведь и мир сейчас иной. этими санкциями не сменить Путина. им только прямое вторжение позволит это сделать (в случае успеха такого вторжения, что ооочень проблематично).

насчет охраны: просто посмотрите прибытие кортежа вице-президента США Байдена в свой хохляцкий протекторат на днях. он приехал заслушать отчет своего холопа Парашки. так вот, это не кортеж, это бронетанковая дивизия просто. а вы говорите про Вовину охрану....

0  0
17.01.2017 10:46
жид-медведь

- гость - 17 января 2017 г.10:16

"А шо, у неё .."

Из текста того сообщения не следует, что это "она"....этот психотерапевт Нюша вполне может оказаться мужиком))))))

0  0
17.01.2017 10:54
- гость -

Из текста того сообщения не следует, что это "она"....этот психотерапевт Нюша вполне может оказаться мужиком))))))

Да и пущай.

0  0
17.01.2017 11:03
- гость -

насчет охраны: просто посмотрите прибытие кортежа вице-президента США Байдена в свой хохляцкий протекторат на днях. он приехал заслушать отчет своего холопа Парашки. так вот, это не кортеж, это бронетанковая дивизия просто. а вы говорите про Вовину охрану.... _______________________________________________________________ Вообще-то сравнивалась охрана Меркель и Путина. Америка тут не при делах

0  0
17.01.2017 11:14
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 11:03 давай сравнивать сравнимое. Германия - далеко не Россия. не надо равнять. я не про экономику, а про влияние в мире, и наличие врагов.

сравнивать надо именно США и РФ.

0  0
17.01.2017 11:20
- гость -

То ли похвалил ,то ли обоцрал , непонятно . И он точно говорил ,что россияне сплотились вокруг Путина , или это вновь вольный перевод с американского языка на киселевский ?

0  0
17.01.2017 11:23
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 11:20 не, на псаковский

0  0
17.01.2017 11:38
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 10:33 это села где в 21 веке нет электричества и воды.

А местные жители до сих пор ходят в шкурах мамонта

0  0
17.01.2017 11:38
- гость -

Что для человека, который ходит каждый день на работу за 300 баксов в месяц, какие то забугорные санкции? Каков процент населения знает их суть? Где сплоченные граждане? Вон они, ходят за окном понурив нос, или матерят друг друга в "пробках". Ничего не знают о нас "пиндосы", и это радует.

0  0
17.01.2017 11:53
- гость -

Короче, ничего не изменилось. Заработал на 1 кг мяса. Пришел домой, разжег очаг, накормил семью, и в интернет бороться с замерзающими без российского газа супостатами.

0  0
17.01.2017 12:02
- гость -

Так называемые санкции выгодны всем. Путинци под эту дудку задирают цены. В евГопе давят мелких фермеров, и опять-же, задирают цены.

0  0
17.01.2017 12:02
Нюша

Не поняла,за что меня здесь гнобят? Я-психотерапевт,а не преподаватель русского языка! Не подскажите,кто такая Босявична? У меня вроде отчество от роду было-Олеговна! Как всетки пообщаться на форуме,Ваш типаж,всё ближе и ближе к предмету моей кандидатской!

0  0
17.01.2017 12:12
Слёзы Байдена

Нюша,твоя помошь опоздала,требуется не психотерапевт,а слесарь по металлу,кастрюлю с головы снимать!

0  0
17.01.2017 12:19
Pat Riot

Нюша 17 января 2017 г. 12:02 Почему на самом адекватном, но имеющем своё, несколько отличное от всех мнение, нужно защищать диссертацию? Для этого на этом ресурсе есть очень много подходящих пациентов. Взять, например, Всемлгущего Боссю.

0  0
17.01.2017 12:20
- гость -

Слёзы Байдена 17 января 2017 г. 12:12

Все тогда думали, что то была корона, а оказывается была кастрюля? Похоже, похоже.

0  0
17.01.2017 12:23
Грантштейн

Pat Riot 17 января 2017 г. 12:19 Самый адекватный???????? ладно "имеющий своё, несколько отличное от всех мнение", это ещё хоть как то похоже на правду. но самый адекватный?????????????????? Патриот в кавычках, ты вообще в себе?

0  0
17.01.2017 12:41
Pat Riot

Нюша 17 января 2017 г. 12:02 А чем не нравится для диссертации Грантштейн?

0  0
17.01.2017 12:58
Грантштейн

Pat Riot 17 января 2017 г. 12:41 нечего ответить?)

0  0
17.01.2017 13:01
Нюша

Он мне не интересен,поскольку не использует смайлики,как дитё малое!

0  0
17.01.2017 13:16
- гость -

Олеговна то походу из ольгинских, там полно психотерапевтов.

0  0
17.01.2017 13:30
- гость -

Эт точно. Я сплотился вокруг путина. Прям вокруг всего, полчаса подожду, чтоб задохнулся и пойду сплачиваться вокруг чубайса.

0  0
17.01.2017 13:39
Массаж мозга

Странное дело... санкции наложили на элитку, а вокруг защитника элитки сплотился, оказывается, народ. И сообщает всё это американец...

0  0
17.01.2017 13:45
Белка

Ребят хочется задать вопрос всем кричащим, что народ не любит Путина. А кого вы видите в правлении России? (из сегодняшних политиков, фантазии в ответе мне не нужны) Ну раз вы против Путина, то давайте варианты замены.

p.s. Не болею ни за Путина, ни за кого то еще, просто напрягуют пустословы которые сидят в своих компьютерах сами ничего не делают и других хают.

0  0
17.01.2017 14:01
- гость -

13:45 Кто угодно. Любой колхозник. Но власть надо менять. Этот младший помощник старшей посудомойки младшей кухарки уже надоел.

0  0
17.01.2017 14:26
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 14:01 просто поменять ради поменять? просто потому что он тебе надоел? ты вообще нормальный?

0  0
17.01.2017 14:29
- гость -

Ветеран Главного разведывательного управления И.И. Паринов, прослуживший там более тридцати лет, рассказал: «Путин давно завербован Западом и, по всей видимости, стал самым крупным проектом западных спецслужб».

Рассказал еще в 2012 году.

0  0
17.01.2017 14:54
- гость -

Во главе страны не должны быть бывшие КГБэшники. -Правды никогда не услышим.

0  0
17.01.2017 15:04
- гость -

Люди, за что вы так не любите Калибра???

0  0
17.01.2017 15:25
- гость -

Рубанка в президенты. Он более адекватен чем действующий.

0  0
17.01.2017 16:20
PASHA

Сначала накрылась экономика РФ, Крым сплотил россиян, а санкции из-за крыма наложеные на элитку, сплотили в единство народ и елитку, учителя и олигарха, рабочего и министра. Но Солнцеликому было мало, он ввел антисанкции, от чего в сплоченных появился страх перед внешним врагом. А он сплочает сильнее всего

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17.01.2017 16:25
- гость -

Паша, а ты как марксист, любишь или классово ненавидишь руководство и владельцев вашего завода?

0  0
17.01.2017 16:34
PASHA

16:25

Марксисты ненавидели собственников орудия производства. Сейчас эта теория сложно применима, поскольку акции предприятий бывают, заложены, перезаложены у банков, на некоторых заводах могут находиться у самих рабочих.

Кого тут ненавидеть? Всю систему, когда не поймешь кто владеет имуществом а доход получают единицы?

По конституции все недра нашей страны принадлежат населению, т.е. с точки зрения Маркса ты тоже собственник этих недр, попробуй сходи на заправку, попроси свою долю.

Только отпишись потом)))

0  0
17.01.2017 16:48
- гость -

Паша, ты знаешь кто владеет контрольным пакетом акций вашего завода?

0  0
17.01.2017 17:06
PASHA

16:48 это открытая информация, посмотри в инете.

А ты знаешь как банки, кредитуя предприятия ставят свои условия?

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17.01.2017 17:12
PASHA

сейчас, главный враг, не собственник орудий труда, а собственник денег. главный собственник (планетарно) это сша а местный - банки вместе с тем кто их постоянно за счет нас докапитулизирует. если не понятно, поработай в реальном крупном секторе производства, а не в мелкой рекламной шараге.

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