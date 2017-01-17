Все морские порты с советскими названиями, а также железнодорожные станции и другие объекты на Украине переименуют, чтобы сохранить территориальную целостность страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что будут переименованы порты "Ильичевский", "Южный", "Октябрьский".
"Надеюсь, что руководство "Укрзализныци", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины", – заявил Омелян.
Напомним, что на Украине в рамках десоветизации ранее переименовали Днепропетровск в Днепр и киевский Московский проспект в проспект Бандеры, город Кировоград стал носить название Кропивницкий, а Комсомольск — Горишные Плавни.
Комментарии
Рагули должны переименовать Херсон
Эх знамо бы дело наперёд. Отдать бы их всех в 41-ом под немца.Пущай бы топтали их по сих пор.Да не вынимая...
гоните этих Омелянов!
Во время ВОВ украина была разрушена до основания, ее восстанавливали всем союзом, и уж точно не за украинские деньги. Были отстроены заново мосты, дороги, дома, электростанции и АЭС, порты, города, были вложены колосальные средства в развитие сельского хозяйства, немало КБ и предприятий оборонки обосновали на окраине, их военный округ был самым оснащенным в Союзе. Всё это хохлы прожрали и просрали, а нам вместо благодарности теперь от них одни каки достаются. Браво.
забыл сказать они еще хапнули Крым и весь черноморский флот.
А теперь они приравнивают советскую символику и фашисткую
да-да, сейчас переименуют, и сразу хорошо заживут)
Пора переименовать Украину в Руину.
дайте им ссылку пусть отпишутся