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Морские порты Украины с советскими названиями переименуют

, ИА "Амител"
С 2015 года тут запрещена советская и нацистская символика, а также упоминание советских деятелей в географических названиях

Все морские порты с советскими названиями, а также железнодорожные станции и другие объекты на Украине переименуют, чтобы сохранить территориальную целостность страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Известно, что будут переименованы порты "Ильичевский", "Южный", "Октябрьский".

"Надеюсь, что руководство "Укрзализныци", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины", – заявил Омелян.

Напомним, что на Украине в рамках десоветизации ранее переименовали Днепропетровск в Днепр и киевский Московский проспект в проспект Бандеры, город Кировоград стал носить название Кропивницкий, а Комсомольск —  Горишные Плавни.


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Комментарии

17.01.2017 09:41
Filin

Рагули должны переименовать Херсон

0  0
17.01.2017 09:42
- гость -

Эх знамо бы дело наперёд. Отдать бы их всех в 41-ом под немца.Пущай бы топтали их по сих пор.Да не вынимая...

0  0
17.01.2017 10:10
- гость -

гоните этих Омелянов!

0  0
17.01.2017 10:37
- гость -

Во время ВОВ украина была разрушена до основания, ее восстанавливали всем союзом, и уж точно не за украинские деньги. Были отстроены заново мосты, дороги, дома, электростанции и АЭС, порты, города, были вложены колосальные средства в развитие сельского хозяйства, немало КБ и предприятий оборонки обосновали на окраине, их военный округ был самым оснащенным в Союзе. Всё это хохлы прожрали и просрали, а нам вместо благодарности теперь от них одни каки достаются. Браво.

0  0
17.01.2017 10:38
- гость -

забыл сказать они еще хапнули Крым и весь черноморский флот.

0  0
17.01.2017 10:39
- гость -

А теперь они приравнивают советскую символику и фашисткую

0  0
17.01.2017 10:45
Грантштейн

да-да, сейчас переименуют, и сразу хорошо заживут)

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