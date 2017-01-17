Фото: mos.news
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью "Известиям" заявила о намерении признать Крымский полуостров частью российской территории, если она победит на выборах главы государства, передает РИА Новости.
Ле Пен отметила, что признает Крым российским после референдума, который показал согласие населения полуострова присоединиться к РФ. Политик отметила, что принадлежность Крыма к Украине являлась административным вопросом советских времен. "Полуостров никогда не был украинским", — цитирует ее газета.
Политик отметила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН.
Кроме этого, она пообещала, что будет выступать за отмену антироссийских санкций.
Комментарии
Он дурак чтоль? До сих пор до него не доходит что Крым и рым и т.д наши. Надо будет и их дрюкнем.
Дураки ,обычно тёток с дядьками путаютЬ - когда дрюкаютЬ ! )
Ну что, французский вариант "невмешиваемсявдемократическиевыборы" - будетЬ?)))
Конечно после таких заверений она получит путёвку в президенты. Думаю, что все уже поняли, чтобы встать у руля нужно "любить" РФ.
да я смотрю что хакеры назначают президентов )
9 млн.евриков ,полученных от Русско-Чешского банка заставят и не так раскорячиться.
женщины рвутся к власти
русские хакеры,где вы????
CALIBR зарегистрированный тебе жалко что ли?
Жалко у пчёлки.
если тут некая субстанция про 9 миллионов евро от коммерческого банка в качестве кредитных средств своё дуло разлепила, то как эта субстанция будет блевать про 5 миллиардов долларов на "демократию в Украине" (цитата замгоссекретаря Госдепа В. Нуланд)?
Марин Ле Пен респект.
Боюсь не пройдёт тётка. Хотя если смогли повлиять на выборы в США, то во Франции это вообще не проблема.
ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему
ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему ++++++++++++++++ О чём ,"Нинок" галлюцинируешь ?
Субстанция,в очередной раз,поменявшая ник на гранштейна (ек), как всегда,передёрнула слова В.Нуланд. "Во время своей речи Нуланд заявила, что США вложили пять миллиардов долларов на поддержку демократии на Украине со времен распада СССР. https://ria.ru/world/20140422/1004886020.html Аналогично ,Америка вкладывалась и в Россию,только вот такие как еки(гранштейны) прожрали их и не вспоминают.
Мари Ле Пен получила 9 млрд.евриков и использовала на свою избирательную компанию,которую с треском проиграла.
Что в Одессе говорят по этому попводу ? )
Мари Ле Пен получила 9 млрд.евриков ************************************ 9 МИЛЛИАРДОВ???????????????????????? Казя, ты совсем ухи поел????
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:16 Субстанция,в очередной раз,поменявшая ник на гранштейна (ек), как всегда,передёрнула
Кто тебе дал право оскорблять правильных пацанов? Казимир, ну негоже так общаться в нормальном обществе с цивильными собеседниками!
ЗЫ Не хотел бы оказаться в самолёте с таким КВС в кабине пилотов...
США заявили, что за 20 лет Вашингтон вложил в Россию 20 млрд долларов, «помогая развитию демократии». http://www.news-usa.ru/ssha-vlozhili-20-mlrd-dollarov-v-razvitie-demokratii-v-rossii.html ++++++++++++++ Субстанция гранштейнов тихо профукала эти миллиарды , поэтому старается не вспоминать.)
9 МИЛЛИАРДОВ ++++++++++++++ Отними три ноля - ты уже умный хоть и бестолковый.
Гейний из сумерек ,правильные пацаны (гопники) авторитет для тебя , я же лишь стараюсь держать удар подобной швали.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:27 Субстанция гранштейнов тихо профукала эти миллиарды , поэтому старается не вспоминать.)
А ты где был? Чо Родину не спас от этих любителей "прадиков"?
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 я же лишь стараюсь держать удар подобной швали.
Ой-яй-йой! Что я слышу, да вы аки Бэтмен в Готэм-сити
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 шваль, Казя, ты в зеркале увидишь. шакалёнок и в старости будет мелкой шакальей сущностью. лично мне жаль людей, что вынуждены с тобой в реальной жизни находиться рядом. их то за что Бог покарал?
" Нинок" , не старайся быть похожим на - на ресурсе уже есть подобный, отставший от своего цирка.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:43
Упаси, боже! Мне твои лавры не нужны
Рэмба столовая (ек),если ты ассоциировал себя среди гопников,к которым были обращены мои слова ,то значит я не промахнулся.
Грантштейн 17 января 2017 г. 11:43 CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 лично мне жаль людей, что вынуждены с тобой в реальной жизни находиться рядом. их то за что Бог покарал?
Может в реальной жизни он "божий одуванчик"?
Упаси, боже! +++++++++++++++ Дуркуй,дуркуй дальше , знатный представитель "Алтайских геев" на нашем ресурсе.
Казя, а кто за тобой песок подметает, когда ты по дому ходишь?) как подбили налётчика, так и присел у компьютера, да? скучно, никто внимания не обращает? а тут тебе времени вагон, изгаляйся на АМИКе хоть целыми днями, да?) какая же мелкая и тщеславная душонка у тебя)
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:49 "Алтайских геев"
Смотрю впитываешь хорошо, надо бы как-нить тебе ещё подкинуть инфы для раскрытия кругозора
ек , ты можешь сколько угодно фантазировать , это не придаст тебе уважения и веса . Ты просто неудачник . Что касается моей жизни - она вполне состоялась и продолжает радовать семьёй,детьми,внуками . * жаль , переболевшему свинкой не дано понять.
Казимир, не обращайте внимание на гопоту. Я уважаю вас за бескомпромиссную борьбу за наши идеи.
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 12:01 твоего "уважения" мне не надо. меня коробит любое упоминание с тобой в одном ряду. более мерзкого персонажа, чем ты, нет на всем сайте. даже озябший конь менее мерзок был, тот просто затормозившийся в развитии подросток. ты же вполне осознанный враг.
неудачником меня может назвать только "удачник". так вот, не сбитому лётчику мне ярлыки лепить и оценивать мои жизненные достижения. кто ты есть такой? пенсионер, который при Советах немного полетал в воздухе. у меня налёт в воздухе (разумеется не в качестве члена экипажа) поболее твоего будет. а сейчас Родина тебе нехилое пенсионное бабло платит. а ты на свою Родину гадишь. только подонком и могу тебя оценочно назвать.
Калибр,как читаю Ваши посты,слёзы радости,за оппозицию,монитор моего компа заливают водой и я могу более сидеть на этой ветке!
Соглашусь, не гоже кусать руку которая тебя кормит, моисееич откажись от пенсии и тогда можешь смело гадить на эту страну. Это по крайней мере будет честно.
Ну вот, осталось в Германии канцлера назначить..
CALIBR,а меня грудь пятого размера,может на форуме хотя бы для знакомства замутим?
Создаётся впечатление,что калибр внештатный провокатор от одной федеральной службы.
Опять навтыкали Калибру. За что???
гостю! есть поговорка насчет "за что", наша русская, а есть ее хохлятЦкий вариант! широкий выбор! ха-ха!
Жестокие вы люди, трампоскакуны.
если некоторых политиков должным образом профинансировать они и не такое признают. предлагаю выдать лепенше ещё немного миллиардов (в долг канешна!) и она признает аляску частью расеи.
Ну вот,ек вылил всю свою желчь,пока я спортом занимался. Рэмба недокачанная, если ты считаешь своей жизненной удачей с восьми до трёх говёшки гонять по веткам,то тогда я, да - неудачник.
пока я спортом занимался.
Тонометр накачивали?)))
А вы пять тыщ путинских получили уже?
Калибр готовится сдавать возрожденные нормы ГТО А то, Владимир Владимирович сказал - летчик сделал )))
Ты тоже тренируйся...,языком гирю поднимать. Верю - у тебя получится.