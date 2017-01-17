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Новости

Ле Пен пообещала признать Крым российским при победе на выборах

, ИА "Амител"
По словам политика, факт невосприятия волеизъявления крымчан международным сообществом вызывает у нее сожаление

Фото: mos.news

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью "Известиям" заявила о намерении признать Крымский полуостров частью российской территории, если она победит на выборах главы государства, передает РИА Новости.

Ле Пен отметила, что признает Крым российским после референдума, который показал согласие населения полуострова присоединиться к РФ. Политик отметила, что принадлежность Крыма к Украине являлась административным вопросом советских времен. "Полуостров никогда не был украинским", — цитирует ее газета.

Политик отметила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН.

Кроме этого, она пообещала, что будет выступать за отмену антироссийских санкций.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 09:45
- гость -

Он дурак чтоль? До сих пор до него не доходит что Крым и рым и т.д наши. Надо будет и их дрюкнем.

0  0
17.01.2017 09:47
CALIBR

Дураки ,обычно тёток с дядьками путаютЬ - когда дрюкаютЬ ! )

0  0
17.01.2017 10:00
Anarchy

Ну что, французский вариант "невмешиваемсявдемократическиевыборы" - будетЬ?)))

0  0
17.01.2017 10:07
- гость -

Конечно после таких заверений она получит путёвку в президенты. Думаю, что все уже поняли, чтобы встать у руля нужно "любить" РФ.

0  0
17.01.2017 10:10
- гость -

да я смотрю что хакеры назначают президентов )

0  0
17.01.2017 10:10
CALIBR

9 млн.евриков ,полученных от Русско-Чешского банка заставят и не так раскорячиться.

0  0
17.01.2017 10:19
Пленный

женщины рвутся к власти

0  0
17.01.2017 10:20
- гость -

русские хакеры,где вы????

0  0
17.01.2017 10:21
- гость -

CALIBR зарегистрированный тебе жалко что ли?

0  0
17.01.2017 10:26
CALIBR

Жалко у пчёлки.

0  0
17.01.2017 10:48
Грантштейн

если тут некая субстанция про 9 миллионов евро от коммерческого банка в качестве кредитных средств своё дуло разлепила, то как эта субстанция будет блевать про 5 миллиардов долларов на "демократию в Украине" (цитата замгоссекретаря Госдепа В. Нуланд)?

Марин Ле Пен респект.

0  0
17.01.2017 10:56
Сумрачный гений

Боюсь не пройдёт тётка. Хотя если смогли повлиять на выборы в США, то во Франции это вообще не проблема.

ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему

0  0
17.01.2017 11:08
CALIBR

ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему ++++++++++++++++ О чём ,"Нинок" галлюцинируешь ?

0  0
17.01.2017 11:16
CALIBR

Субстанция,в очередной раз,поменявшая ник на гранштейна (ек), как всегда,передёрнула слова В.Нуланд. "Во время своей речи Нуланд заявила, что США вложили пять миллиардов долларов на поддержку демократии на Украине со времен распада СССР. https://ria.ru/world/20140422/1004886020.html Аналогично ,Америка вкладывалась и в Россию,только вот такие как еки(гранштейны) прожрали их и не вспоминают.

Мари Ле Пен получила 9 млрд.евриков и использовала на свою избирательную компанию,которую с треском проиграла.

Что в Одессе говорят по этому попводу ? )

0  0
17.01.2017 11:25
Грантштейн

Мари Ле Пен получила 9 млрд.евриков ************************************ 9 МИЛЛИАРДОВ???????????????????????? Казя, ты совсем ухи поел????

0  0
17.01.2017 11:26
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:16 Субстанция,в очередной раз,поменявшая ник на гранштейна (ек), как всегда,передёрнула

Кто тебе дал право оскорблять правильных пацанов? Казимир, ну негоже так общаться в нормальном обществе с цивильными собеседниками!

ЗЫ Не хотел бы оказаться в самолёте с таким КВС в кабине пилотов...

0  0
17.01.2017 11:27
CALIBR

США заявили, что за 20 лет Вашингтон вложил в Россию 20 млрд долларов, «помогая развитию демократии». http://www.news-usa.ru/ssha-vlozhili-20-mlrd-dollarov-v-razvitie-demokratii-v-rossii.html ++++++++++++++ Субстанция гранштейнов тихо профукала эти миллиарды , поэтому старается не вспоминать.)

0  0
17.01.2017 11:29
CALIBR

9 МИЛЛИАРДОВ ++++++++++++++ Отними три ноля - ты уже умный хоть и бестолковый.

0  0
17.01.2017 11:32
CALIBR

Гейний из сумерек ,правильные пацаны (гопники) авторитет для тебя , я же лишь стараюсь держать удар подобной швали.

0  0
17.01.2017 11:37
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:27 Субстанция гранштейнов тихо профукала эти миллиарды , поэтому старается не вспоминать.)

А ты где был? Чо Родину не спас от этих любителей "прадиков"?

0  0
17.01.2017 11:40
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 я же лишь стараюсь держать удар подобной швали.

Ой-яй-йой! Что я слышу, да вы аки Бэтмен в Готэм-сити

0  0
17.01.2017 11:43
Грантштейн

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 шваль, Казя, ты в зеркале увидишь. шакалёнок и в старости будет мелкой шакальей сущностью. лично мне жаль людей, что вынуждены с тобой в реальной жизни находиться рядом. их то за что Бог покарал?

0  0
17.01.2017 11:43
CALIBR

" Нинок" , не старайся быть похожим на - на ресурсе уже есть подобный, отставший от своего цирка.

0  0
17.01.2017 11:47
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:43

Упаси, боже! Мне твои лавры не нужны

0  0
17.01.2017 11:47
CALIBR

Рэмба столовая (ек),если ты ассоциировал себя среди гопников,к которым были обращены мои слова ,то значит я не промахнулся.

0  0
17.01.2017 11:49
Сумрачный гений

Грантштейн 17 января 2017 г. 11:43 CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:32 лично мне жаль людей, что вынуждены с тобой в реальной жизни находиться рядом. их то за что Бог покарал?

Может в реальной жизни он "божий одуванчик"?

0  0
17.01.2017 11:49
CALIBR

Упаси, боже! +++++++++++++++ Дуркуй,дуркуй дальше , знатный представитель "Алтайских геев" на нашем ресурсе.

0  0
17.01.2017 11:51
Грантштейн

Казя, а кто за тобой песок подметает, когда ты по дому ходишь?) как подбили налётчика, так и присел у компьютера, да? скучно, никто внимания не обращает? а тут тебе времени вагон, изгаляйся на АМИКе хоть целыми днями, да?) какая же мелкая и тщеславная душонка у тебя)

0  0
17.01.2017 11:57
Сумрачный гений

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 11:49 "Алтайских геев"

Смотрю впитываешь хорошо, надо бы как-нить тебе ещё подкинуть инфы для раскрытия кругозора

0  0
17.01.2017 12:01
CALIBR

ек , ты можешь сколько угодно фантазировать , это не придаст тебе уважения и веса . Ты просто неудачник . Что касается моей жизни - она вполне состоялась и продолжает радовать семьёй,детьми,внуками . * жаль , переболевшему свинкой не дано понять.

0  0
17.01.2017 12:06
- гость -

Казимир, не обращайте внимание на гопоту. Я уважаю вас за бескомпромиссную борьбу за наши идеи.

0  0
17.01.2017 12:08
Грантштейн

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 12:01 твоего "уважения" мне не надо. меня коробит любое упоминание с тобой в одном ряду. более мерзкого персонажа, чем ты, нет на всем сайте. даже озябший конь менее мерзок был, тот просто затормозившийся в развитии подросток. ты же вполне осознанный враг.

неудачником меня может назвать только "удачник". так вот, не сбитому лётчику мне ярлыки лепить и оценивать мои жизненные достижения. кто ты есть такой? пенсионер, который при Советах немного полетал в воздухе. у меня налёт в воздухе (разумеется не в качестве члена экипажа) поболее твоего будет. а сейчас Родина тебе нехилое пенсионное бабло платит. а ты на свою Родину гадишь. только подонком и могу тебя оценочно назвать.

0  0
17.01.2017 12:23
Слёзы Байдена

Калибр,как читаю Ваши посты,слёзы радости,за оппозицию,монитор моего компа заливают водой и я могу более сидеть на этой ветке!

0  0
17.01.2017 13:10
ви

Соглашусь, не гоже кусать руку которая тебя кормит, моисееич откажись от пенсии и тогда можешь смело гадить на эту страну. Это по крайней мере будет честно.

0  0
17.01.2017 13:11
- гость -

Ну вот, осталось в Германии канцлера назначить..

0  0
17.01.2017 13:42
Нюша

CALIBR,а меня грудь пятого размера,может на форуме хотя бы для знакомства замутим?

0  0
17.01.2017 14:33
22

Создаётся впечатление,что калибр внештатный провокатор от одной федеральной службы.

0  0
17.01.2017 15:03
- гость -

Опять навтыкали Калибру. За что???

0  0
17.01.2017 15:32
дед

гостю! есть поговорка насчет "за что", наша русская, а есть ее хохлятЦкий вариант! широкий выбор! ха-ха!

0  0
17.01.2017 15:57
- гость -

Жестокие вы люди, трампоскакуны.

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17.01.2017 16:27
Гонец из Пензы

если некоторых политиков должным образом профинансировать они и не такое признают. предлагаю выдать лепенше ещё немного миллиардов (в долг канешна!) и она признает аляску частью расеи.

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17.01.2017 16:45
CALIBR

Ну вот,ек вылил всю свою желчь,пока я спортом занимался. Рэмба недокачанная, если ты считаешь своей жизненной удачей с восьми до трёх говёшки гонять по веткам,то тогда я, да - неудачник.

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17.01.2017 17:08
ви

пока я спортом занимался.

Тонометр накачивали?)))

А вы пять тыщ путинских получили уже?

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17.01.2017 18:43
Сумрачный гений

Калибр готовится сдавать возрожденные нормы ГТО А то, Владимир Владимирович сказал - летчик сделал )))

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17.01.2017 18:52
CALIBR

Ты тоже тренируйся...,языком гирю поднимать. Верю - у тебя получится.

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