Фото: mos.news
Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью "Известиям" заявила о намерении признать Крымский полуостров частью российской территории, если она победит на выборах главы государства, передает РИА Новости.
Ле Пен отметила, что признает Крым российским после референдума, который показал согласие населения полуострова присоединиться к РФ. Политик отметила, что принадлежность Крыма к Украине являлась административным вопросом советских времен. "Полуостров никогда не был украинским", — цитирует ее газета.
Политик отметила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН.
Кроме этого, она пообещала, что будет выступать за отмену антироссийских санкций.
Комментарии
Он дурак чтоль? До сих пор до него не доходит что Крым и рым и т.д наши. Надо будет и их дрюкнем.
Дураки ,обычно тёток с дядьками путаютЬ - когда дрюкаютЬ ! )
Ну что, французский вариант "невмешиваемсявдемократическиевыборы" - будетЬ?)))
Конечно после таких заверений она получит путёвку в президенты. Думаю, что все уже поняли, чтобы встать у руля нужно "любить" РФ.
да я смотрю что хакеры назначают президентов )
9 млн.евриков ,полученных от Русско-Чешского банка заставят и не так раскорячиться.
женщины рвутся к власти
русские хакеры,где вы????
CALIBR зарегистрированный тебе жалко что ли?
Жалко у пчёлки.
если тут некая субстанция про 9 миллионов евро от коммерческого банка в качестве кредитных средств своё дуло разлепила, то как эта субстанция будет блевать про 5 миллиардов долларов на "демократию в Украине" (цитата замгоссекретаря Госдепа В. Нуланд)?
Марин Ле Пен респект.
Боюсь не пройдёт тётка. Хотя если смогли повлиять на выборы в США, то во Франции это вообще не проблема.
ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему