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Новости

Ле Пен пообещала признать Крым российским при победе на выборах

, ИА "Амител"
По словам политика, факт невосприятия волеизъявления крымчан международным сообществом вызывает у нее сожаление

Фото: mos.news

Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в интервью "Известиям" заявила о намерении признать Крымский полуостров частью российской территории, если она победит на выборах главы государства, передает РИА Новости.

Ле Пен отметила, что признает Крым российским после референдума, который показал согласие населения полуострова присоединиться к РФ. Политик отметила, что принадлежность Крыма к Украине являлась административным вопросом советских времен. "Полуостров никогда не был украинским", — цитирует ее газета.

Политик отметила, что сожалеет о невосприятии волеизъявления крымчан международным сообществом и ООН.

Кроме этого, она пообещала, что будет выступать за отмену антироссийских санкций.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 09:45
- гость -

Он дурак чтоль? До сих пор до него не доходит что Крым и рым и т.д наши. Надо будет и их дрюкнем.

0  0
17.01.2017 09:47
CALIBR

Дураки ,обычно тёток с дядьками путаютЬ - когда дрюкаютЬ ! )

0  0
17.01.2017 10:00
Anarchy

Ну что, французский вариант "невмешиваемсявдемократическиевыборы" - будетЬ?)))

0  0
17.01.2017 10:07
- гость -

Конечно после таких заверений она получит путёвку в президенты. Думаю, что все уже поняли, чтобы встать у руля нужно "любить" РФ.

0  0
17.01.2017 10:10
- гость -

да я смотрю что хакеры назначают президентов )

0  0
17.01.2017 10:10
CALIBR

9 млн.евриков ,полученных от Русско-Чешского банка заставят и не так раскорячиться.

0  0
17.01.2017 10:19
Пленный

женщины рвутся к власти

0  0
17.01.2017 10:20
- гость -

русские хакеры,где вы????

0  0
17.01.2017 10:21
- гость -

CALIBR зарегистрированный тебе жалко что ли?

0  0
17.01.2017 10:26
CALIBR

Жалко у пчёлки.

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17.01.2017 10:48
Грантштейн

если тут некая субстанция про 9 миллионов евро от коммерческого банка в качестве кредитных средств своё дуло разлепила, то как эта субстанция будет блевать про 5 миллиардов долларов на "демократию в Украине" (цитата замгоссекретаря Госдепа В. Нуланд)?

Марин Ле Пен респект.

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17.01.2017 10:56
Сумрачный гений

Боюсь не пройдёт тётка. Хотя если смогли повлиять на выборы в США, то во Франции это вообще не проблема.

ЗЫ Казимир, это не мои слова, это слова вашего гавайского шефа. Все предьявы к нему

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