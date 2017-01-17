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Новости

СМИ сообщили о смерти личного охранника Кадырова в Чечне

, ИА "Амител"
Алихана Музаева заподозрили в связи с членами антиправительственного подполья и подготовке вооруженной акции против властей

Фото: informator.news

В Чечне застрелили одного из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова Алихана Музаева, передает РБК со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Собеседники издания отметили, что Музаева заподозрили в том, что он и его односельчане – члены антиправительственного подполья – планировали вооруженную акцию против власти. Охранника Кадырова захватили вечером в воскресенье, 15 января, а спустя некоторое время, пишет издание, тело Музаева передали его семье.

Правоохранители утверждают, что при задержании мужчина выхватил пистолет у полицейского и совершил самоубийство. Однако родственники погибшего не верят в эту версию, добавляет издание.

"Кавказ.Реалии" пишет, что убитого охранника "тайно похоронили" в райцентре Курчалой.

РБК попытался дозвониться пресс-секретарю Кадырова Альви Каримову, но он не ответил. Дежурный МВД Чечни отказался давать комментарии, а сотрудник Курчалоевского РОВД не располагает никакой информацией о Музаеве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщал, что с начала прошлой недели в Чечне задержали свыше 60 вероятных пособников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Собеседник агентства добавил, что четверых боевиков убили.

Источник отметил, что вероятные экстремисты готовили ряд терактов на территории Чечни. Также он добавил, что силовикам удалось ликвидировать разветвленную сеть экстремистов, которые закупали и хранили оружие, готовили теракты в СКФО и вербовали молодежь в ИГ.

Кадыров рассказал, что задержанные готовили захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Идеологи террористов вербовали молодых людей, многие из которых являлись выходцами из обеспеченных семей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 10:21
Filin

застрелился, одинндцать раз

0  0
17.01.2017 10:23
- гость -

Саудиты , катарцы, СШП зря время не теряют, за Сирию хотят отомстить.

0  0
17.01.2017 10:24
Пэнсионэр

Серпинтарий зашевелился - дело к выборам!

0  0
17.01.2017 10:25
CALIBR

Похоже ,"междусобойчик",как бы его не скрывали в Республике и Кремле постепенно выходит наружу.

0  0
17.01.2017 10:29
- гость -

В исламской республике представители ислама задерживают членов Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ). Как-то размыто...

0  0
17.01.2017 10:31
- гость -

Звериная республика(

0  0
17.01.2017 10:44
- гость -

Держит Рамзан Кавказ пока еще в порядке и спасибо ему за это.

0  0
17.01.2017 10:50
- гость -

Если в охране Кадырова террористы..., то что у царя всея Руси?

0  0
17.01.2017 10:57
Грантштейн

провели профилактическую чистку. норм, чё. чем больше Кадыров вырежет бородатых в своей республике, тем спокойнее всем будет.

0  0
17.01.2017 11:00
- гость -

10 44 и 10 57-Зверьки зашевелились???

0  0
17.01.2017 11:49
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 11:00 10 44 и 10 57-Зверьки зашевелились???

Т.е....ты считаешь что вас с Казимиром подавляющее большинство, ошибаешься, вас просто небольшая кучка, которые думают иначе....кстати по классификации Казимира, ты являешься "гостюшкой","хомяком" и тд., так что, тебе надо зарегиться что бы соответствовать стандартам данного ресурса.

0  0
17.01.2017 11:52
- гость -

CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 10:25 Похоже ,"междусобойчик",как бы его не скрывали в Республике и Кремле постепенно выходит наружу.

Казя, если елку не убрал, попрыгай вокруг нее, порадуйся.....тебе же чем не стабильнее, тем лучше....грызани морковку по этому случаю, праздник то у тебя какой!!!!

0  0
17.01.2017 11:59
- гость -

Конечно вранье. Не мог он застрелиться, не извинившись перед Рамзаном Ахматовичем.

0  0
17.01.2017 12:01
- гость -

То, что охранник покончил с собой тремя очередями из калаша - не удивляет совсем. Удивляет то, что среди ближайшего круга Кадырова оказался человек, работающий под другой программой.

Ведь это очень тесный круг, классическая дружина, то есть военная корпорация, состоящая из очень близких друг другу людей. Они живут как одно целое. Что же произошло? Он уже был таким, когда стал охранником Кадырова? Или изменился в процессе? Тогда почему? Что он увидел? О чем узнал?

Вот что интересно на самом деле. А так-то да, убили, конечно. Кто удивлен?

0  0
17.01.2017 12:03
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 12:01

Любопытная Варвара свое уже получила, ты следующий.

0  0
17.01.2017 15:50
- гость -

17.01.2017 12:03 - гость - за своей очередью следи.

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