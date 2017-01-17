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В Чечне застрелили одного из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова Алихана Музаева, передает РБК со ссылкой на "Кавказ.Реалии".

Собеседники издания отметили, что Музаева заподозрили в том, что он и его односельчане – члены антиправительственного подполья – планировали вооруженную акцию против власти. Охранника Кадырова захватили вечером в воскресенье, 15 января, а спустя некоторое время, пишет издание, тело Музаева передали его семье.

Правоохранители утверждают, что при задержании мужчина выхватил пистолет у полицейского и совершил самоубийство. Однако родственники погибшего не верят в эту версию, добавляет издание.

"Кавказ.Реалии" пишет, что убитого охранника "тайно похоронили" в райцентре Курчалой.

РБК попытался дозвониться пресс-секретарю Кадырова Альви Каримову, но он не ответил. Дежурный МВД Чечни отказался давать комментарии, а сотрудник Курчалоевского РОВД не располагает никакой информацией о Музаеве.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщал, что с начала прошлой недели в Чечне задержали свыше 60 вероятных пособников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Собеседник агентства добавил, что четверых боевиков убили.

Источник отметил, что вероятные экстремисты готовили ряд терактов на территории Чечни. Также он добавил, что силовикам удалось ликвидировать разветвленную сеть экстремистов, которые закупали и хранили оружие, готовили теракты в СКФО и вербовали молодежь в ИГ.

Кадыров рассказал, что задержанные готовили захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Идеологи террористов вербовали молодых людей, многие из которых являлись выходцами из обеспеченных семей.