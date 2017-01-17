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В Чечне застрелили одного из личных охранников главы республики Рамзана Кадырова Алихана Музаева, передает РБК со ссылкой на "Кавказ.Реалии".
Собеседники издания отметили, что Музаева заподозрили в том, что он и его односельчане – члены антиправительственного подполья – планировали вооруженную акцию против власти. Охранника Кадырова захватили вечером в воскресенье, 15 января, а спустя некоторое время, пишет издание, тело Музаева передали его семье.
Правоохранители утверждают, что при задержании мужчина выхватил пистолет у полицейского и совершил самоубийство. Однако родственники погибшего не верят в эту версию, добавляет издание.
"Кавказ.Реалии" пишет, что убитого охранника "тайно похоронили" в райцентре Курчалой.
РБК попытался дозвониться пресс-секретарю Кадырова Альви Каримову, но он не ответил. Дежурный МВД Чечни отказался давать комментарии, а сотрудник Курчалоевского РОВД не располагает никакой информацией о Музаеве.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в органах сообщал, что с начала прошлой недели в Чечне задержали свыше 60 вероятных пособников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Собеседник агентства добавил, что четверых боевиков убили.
Источник отметил, что вероятные экстремисты готовили ряд терактов на территории Чечни. Также он добавил, что силовикам удалось ликвидировать разветвленную сеть экстремистов, которые закупали и хранили оружие, готовили теракты в СКФО и вербовали молодежь в ИГ.
Кадыров рассказал, что задержанные готовили захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Идеологи террористов вербовали молодых людей, многие из которых являлись выходцами из обеспеченных семей.
Комментарии
застрелился, одинндцать раз
Саудиты , катарцы, СШП зря время не теряют, за Сирию хотят отомстить.
Серпинтарий зашевелился - дело к выборам!
Похоже ,"междусобойчик",как бы его не скрывали в Республике и Кремле постепенно выходит наружу.
В исламской республике представители ислама задерживают членов Исламского государства (террористическая организация, запрещена в РФ). Как-то размыто...
Звериная республика(
Держит Рамзан Кавказ пока еще в порядке и спасибо ему за это.
Если в охране Кадырова террористы..., то что у царя всея Руси?
провели профилактическую чистку. норм, чё. чем больше Кадыров вырежет бородатых в своей республике, тем спокойнее всем будет.
10 44 и 10 57-Зверьки зашевелились???