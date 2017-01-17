Рейтинг уходящего президента США Барака Обамы составляет 58%, таковы результаты соцопроса, который провел институт общественного мнения Gallup, сообщает "Лента".
Опрос свидетельствует о том, что Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40% опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57% и 62% американцев соответственно.
Средний рейтинг Обамы за восемь лет правления страной составил 53%. На пике популярности он был в 2009 году при инаугурации, тогда его одобряли 78% американцев. Антирейтинговым для Обамы стал 2014 год, тогда после выборов в Конгресс его поддерживали лишь 42% населения.
Комментарии
Это неправильные американцы , правильные проамериканцы живут в России и лайкуют пальцем вниз !
Пропаганда и ложь амеро-сми хорошо работают, и это при развитых интернет технологиях. Не понятно только, что это при такой статистике они на RT ополчились. Похоже что лукавят супостаты.
так правильно он всем раздал бесплатные социальные страховки на лечение даже бездомным а у нас ?????????????
17.01.2017 10:56 - гость -
любите пороть чушку?
Больше половины американцев негры, конечно они одобрят своего соплеменника.
если учесть, что практически все СМИ США были за Клинтон и демократов, то я не удивлен тому, что Гэллап даёт сфальсифицированные цифры по Бараку. настоящие цифры дали выборы, когда американцы отправили в мусорку и демократов и политику Обамы (в лице старухи Клинтонши).
Больше половины американцев негры, конечно они одобрят своего соплеменника.------------------ Дело тут не в неграх. Обама реально Россию нагнул Теперь за один доллар можно купить вдвое больше рублей, нефти или зерна, чем до правления Обамы
- гость - 17 января 2017 г. 11:19 Обама нагнул? ты ничего не попутал? твои родственники - это не Россия.
нефтяная конъюнктура, к счастью, неподвластна даже американским президентам. тем более таким ничтожным как Абама.
Все так называемые "демократические" рейтинги на самом деле фикция. Верить нужно только российским опросным агентствам, которых интересует только реальное мнение граждан. Поэтому рейтинг российского гаранта будет намного выше!
146% техассцев вдруг поддержали Обаму.
Запомните - 2/3 это белые. Что вам телевизор в голову сливает...? "Доминирующей во всех отношениях и регионах (кроме штата Гавайи) в настоящее время является европеоидная раса — выходцы из Соединённого Королевства, Германии, Ирландии и других европейских стран. Далее выделяются негроидная раса, монголоидная раса, американоидная раса и прочие, на которых приходится свыше трети населения".
- гость - 17 января 2017 г. 12:02
Даже если 2/3. 100 млн остальных - это совсем чуть-чуть, ага. Причем эта цифра в отличие от белых растет год от года в геометрической прогрессии.
Обаму любят не только американцы, но белоленточные черви в России.
Любят в рф винить в своих проблемах кого то на стороне,если эта сторона даже за океаном. Рейтинг более менее справедлив,если бы это было не так то вряд ли он вообще стал бы президентом.
Плачу,но кусок рубероида,-мой шеф до 20 января!
17.01.2017 12:02 - гость - Запомните - 2/3 это белые.
врёте
Рост населения США по годам 1970 — 203 211 926, 1980 — 226 545 805, 1990 — 248 709 873, 2000 — 281 421 906, 2010 — 308 745 538, 2016 — 324 227 000.
Белые так не размножаются уже давно.
Как врач,могу сказать,что такими методоми,размножаються вирусы и бактерии!
- гость - 17 января 2017 г. 13:57 ------------ С чего ты взял,что этот рос населения обусловлен размножением? США это страна иммиграции где каждый год население пополняется на многие сотни тысяч за счёт приезжих. Где белые еврики составляют большинство.