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Больше половины американцев одобрили правление Обамы

, ИА "Амител"
Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет

Рейтинг уходящего президента США Барака Обамы составляет 58%, таковы результаты соцопроса, который провел институт общественного мнения Gallup, сообщает "Лента".

Опрос свидетельствует о том, что Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40% опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57% и 62% американцев соответственно.

Средний рейтинг Обамы за восемь лет правления страной составил 53%. На пике популярности он был в 2009 году при инаугурации, тогда его одобряли 78% американцев. Антирейтинговым для Обамы стал 2014 год, тогда после выборов в Конгресс его поддерживали лишь 42% населения.


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Комментарии

17.01.2017 10:23
CALIBR

Это неправильные американцы , правильные проамериканцы живут в России и лайкуют пальцем вниз !

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17.01.2017 10:28
- гость -

Пропаганда и ложь амеро-сми хорошо работают, и это при развитых интернет технологиях. Не понятно только, что это при такой статистике они на RT ополчились. Похоже что лукавят супостаты.

0  0
17.01.2017 10:56
- гость -

так правильно он всем раздал бесплатные социальные страховки на лечение даже бездомным а у нас ?????????????

0  0
17.01.2017 10:56
- гость -

17.01.2017 10:56 - гость -

любите пороть чушку?

0  0
17.01.2017 10:57
ыть

Больше половины американцев негры, конечно они одобрят своего соплеменника.

0  0
17.01.2017 11:00
Грантштейн

если учесть, что практически все СМИ США были за Клинтон и демократов, то я не удивлен тому, что Гэллап даёт сфальсифицированные цифры по Бараку. настоящие цифры дали выборы, когда американцы отправили в мусорку и демократов и политику Обамы (в лице старухи Клинтонши).

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17.01.2017 11:19
- гость -

Больше половины американцев негры, конечно они одобрят своего соплеменника.------------------ Дело тут не в неграх. Обама реально Россию нагнул Теперь за один доллар можно купить вдвое больше рублей, нефти или зерна, чем до правления Обамы

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17.01.2017 11:27
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 11:19 Обама нагнул? ты ничего не попутал? твои родственники - это не Россия.

нефтяная конъюнктура, к счастью, неподвластна даже американским президентам. тем более таким ничтожным как Абама.

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17.01.2017 11:56
- гость -

Все так называемые "демократические" рейтинги на самом деле фикция. Верить нужно только российским опросным агентствам, которых интересует только реальное мнение граждан. Поэтому рейтинг российского гаранта будет намного выше!

0  0
17.01.2017 12:00
- гость -

146% техассцев вдруг поддержали Обаму.

0  0
17.01.2017 12:02
- гость -

Запомните - 2/3 это белые. Что вам телевизор в голову сливает...? "Доминирующей во всех отношениях и регионах (кроме штата Гавайи) в настоящее время является европеоидная раса — выходцы из Соединённого Королевства, Германии, Ирландии и других европейских стран. Далее выделяются негроидная раса, монголоидная раса, американоидная раса и прочие, на которых приходится свыше трети населения".

0  0
17.01.2017 12:12
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 12:02

Даже если 2/3. 100 млн остальных - это совсем чуть-чуть, ага. Причем эта цифра в отличие от белых растет год от года в геометрической прогрессии.

0  0
17.01.2017 12:29
- гость -

Обаму любят не только американцы, но белоленточные черви в России.

0  0
17.01.2017 12:59
Коренной житель АК

Любят в рф винить в своих проблемах кого то на стороне,если эта сторона даже за океаном. Рейтинг более менее справедлив,если бы это было не так то вряд ли он вообще стал бы президентом.

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17.01.2017 13:15
Слёзы Байдена

Плачу,но кусок рубероида,-мой шеф до 20 января!

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17.01.2017 13:53
- гость -

17.01.2017 12:02 - гость - Запомните - 2/3 это белые.

врёте

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17.01.2017 13:57
- гость -

Рост населения США по годам 1970 — 203 211 926, 1980 — 226 545 805, 1990 — 248 709 873, 2000 — 281 421 906, 2010 — 308 745 538, 2016 — 324 227 000.

Белые так не размножаются уже давно.

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17.01.2017 14:04
Нюша

Как врач,могу сказать,что такими методоми,размножаються вирусы и бактерии!

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17.01.2017 15:48
Коренной житель АК

- гость - 17 января 2017 г. 13:57 ------------ С чего ты взял,что этот рос населения обусловлен размножением? США это страна иммиграции где каждый год население пополняется на многие сотни тысяч за счёт приезжих. Где белые еврики составляют большинство.

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