Рейтинг уходящего президента США Барака Обамы составляет 58%, таковы результаты соцопроса, который провел институт общественного мнения Gallup, сообщает "Лента".
Опрос свидетельствует о том, что Обама покинет пост, заручившись гораздо большей поддержкой населения, чем его предшественник Джордж Буш-младший: симпатии к нему на момент истечения его полномочий выразили только 40% опрошенных. В то же время Билл Клинтон и Джордж Буш-старший в момент ухода из Белого дома имели поддержку 57% и 62% американцев соответственно.
Средний рейтинг Обамы за восемь лет правления страной составил 53%. На пике популярности он был в 2009 году при инаугурации, тогда его одобряли 78% американцев. Антирейтинговым для Обамы стал 2014 год, тогда после выборов в Конгресс его поддерживали лишь 42% населения.
Комментарии
Это неправильные американцы , правильные проамериканцы живут в России и лайкуют пальцем вниз !
Пропаганда и ложь амеро-сми хорошо работают, и это при развитых интернет технологиях. Не понятно только, что это при такой статистике они на RT ополчились. Похоже что лукавят супостаты.
так правильно он всем раздал бесплатные социальные страховки на лечение даже бездомным а у нас ?????????????
17.01.2017 10:56 - гость -
любите пороть чушку?
Больше половины американцев негры, конечно они одобрят своего соплеменника.
если учесть, что практически все СМИ США были за Клинтон и демократов, то я не удивлен тому, что Гэллап даёт сфальсифицированные цифры по Бараку. настоящие цифры дали выборы, когда американцы отправили в мусорку и демократов и политику Обамы (в лице старухи Клинтонши).