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Полиция Турции задержала террориста, который атаковал в новогоднюю ночь ночной клуб Reina в районе Ортакёй (Стамбул). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Ihlas.

Отмечается, что выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова задержали в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в районе Эсенюрт. Мужчина скрывался в квартире у знакомого. Агентство пишет, что Ihlas распространило снимок террориста, сделанный после захвата, на его лице видны синяки и кровоподтеки. "Интерфакс" добавляет, что всего по делу о теракте задержаны пять человек, включая трех женщин.

Сейчас задержанного направили в Управление безопасности, где он пройдет медосвидетельствование и допрос.

Агентство напоминает, что в ночь на 1 января вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба Reina. В итоге погибли 39 человек, 16 из которых являлись иностранцами, одной из жертв была россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Ответственность за атаку взяли на себя экстремисты "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ).

Позже турецкие СМИ сообщили, что полиция установила личность напавшего. Им оказался Машарипов, известный под именем Абу Мухаммед Хорасан. Кроме этого, правоохранители нашли по одному из адресов в Стамбуле 105 тысяч долларов, которые, по мнению властей, были платой террористу за атаку.