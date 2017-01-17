Россиян ждет рост как реальных, так и номинальных зарплат. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете". Положительная тенденция к их повышению наметилась еще в августе после президентских указов об увеличении зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Работа в этом направлении активно ведется, и для этого есть все ресурсы.
При этом, по словам министра, рост безработицы в России не ожидается. Она будет колебаться в рамках показателей 2016 года.
Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается.
Комментарии
Один ,очень важный человек,обещал обогнать Португалию на повороте.Жаль ,что до него ещё не доехали.
Не, ну насчет реальных зарплат это хлопец погорячился! В бюджетной сфере уже несколько лет зарплата не повышалась, и повышать ее надо процентов так на 50%...
за счет чего?
вранье
ага, положительная тенденция отрицательного роста
Берем зп в 20к рублей при долларе 60 = 333 доллара. И берем зп в 25к рублей при долларе 80 = 312 долларов.
на своей шкуре испытал с 30 р до 60 р.
Если обещают повысить, значит понизят...
С августа месяца положительная тенденция, это с чего она появилась, если весь год вплоть до декабря сокращались производственные места и доходы рабочих?
Да кто же сомневается ,что у россиянина Топилина и его коллег и корешей зарплата реальная повысится ? А у кого зарплата не повысится , те стало быть , не россияне .
Впрочем чувак может и прав. Если начнется гиперинфляция, то зарплаты да, подрастут.
Вообще-то реальная зарплата россиян уменьшается уже 26-й месяц подряд. Это даже по офицыальным, заведомо подрихтованым данным
а есть экономические обоснования для такого радужного поворота? или это очередной спиритический сеанс?
17.01.2017 10:49 - гость -, ты что не слышал с 2014 года "импортозамещение " шагает по стране, вон щас босся али ботан придет, расскажут сколько много красивых и полезных заводов,
фабрик и пароходовТЦ построили
Огласите список этих россиян. Пжалста. p.s. Среди этих россиян есть русские?