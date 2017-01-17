Россиян ждет рост как реальных, так и номинальных зарплат. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете". Положительная тенденция к их повышению наметилась еще в августе после президентских указов об увеличении зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Работа в этом направлении активно ведется, и для этого есть все ресурсы.
При этом, по словам министра, рост безработицы в России не ожидается. Она будет колебаться в рамках показателей 2016 года.
Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается.
Комментарии
Один ,очень важный человек,обещал обогнать Португалию на повороте.Жаль ,что до него ещё не доехали.
Не, ну насчет реальных зарплат это хлопец погорячился! В бюджетной сфере уже несколько лет зарплата не повышалась, и повышать ее надо процентов так на 50%...
за счет чего?
вранье