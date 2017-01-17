Россиян ждет рост как реальных, так и номинальных зарплат. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в интервью "Российской газете". Положительная тенденция к их повышению наметилась еще в августе после президентских указов об увеличении зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Работа в этом направлении активно ведется, и для этого есть все ресурсы.

При этом, по словам министра, рост безработицы в России не ожидается. Она будет колебаться в рамках показателей 2016 года.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, министр подчеркнул, что время для этого еще не пришло. Вопрос об индексации пособий работающим пенсионерам пока не обсуждается.