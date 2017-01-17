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Тела двух подростков обнаружили в салоне автомобиля в одном из гаражных кооперативов Бийска. По факту трагедии начата доследственная проверка.

Как сообщили в краевом управлении СКР, молодые люди были обнаружены 12 января. Признаков насильственной смерти на телах 16-летних парней не обнаружено.

Согласно предварительной информации, вечером 11 января трое подростков пришли в гараж родственника одного из них, где включили двигатель автомобиля и провели там некоторое время.

"На следующий день двое несовершеннолетних были обнаружены без признаков жизни, третий с отравлением угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", – уточняют обстоятельства произошедшего в Следственном комитете. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что молодые люди умерли в результате отравления окисью углерода.

Выживший парень проходит лечение в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.

