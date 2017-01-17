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Тела двух бийских подростков нашли в салоне автомобиля

, ИА "Амител"
По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом

Фото: msk.kp.ru

Тела двух подростков обнаружили в салоне автомобиля в одном из гаражных кооперативов Бийска. По факту трагедии начата доследственная проверка.

Как сообщили в краевом управлении СКР, молодые люди были обнаружены 12 января. Признаков насильственной смерти на телах 16-летних парней не обнаружено.

Согласно предварительной информации, вечером 11 января трое подростков пришли в гараж родственника одного из них, где включили двигатель автомобиля и провели там некоторое время.

"На следующий день двое несовершеннолетних были обнаружены без признаков жизни, третий с отравлением угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", – уточняют обстоятельства произошедшего в Следственном комитете. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что молодые люди умерли в результате отравления окисью углерода.

Выживший парень проходит лечение в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.01.2017 11:47
- гость -

Пьяные что-ли заснули в салоне автомобиля? Это же время нужно, чтобы отравиться выхлопными газами.

0  0
17.01.2017 11:55
- гость -

- гость - 17 января 2017 г. 11:47 легко можно. у меня 3 знакомы так погибли. причем, в разное время

0  0
17.01.2017 11:57
- гость -

17.01.2017 11:47 - гость -

помещение закрытое. много не надо времени...

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