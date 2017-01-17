Фото: msk.kp.ru
Тела двух подростков обнаружили в салоне автомобиля в одном из гаражных кооперативов Бийска. По факту трагедии начата доследственная проверка.
Как сообщили в краевом управлении СКР, молодые люди были обнаружены 12 января. Признаков насильственной смерти на телах 16-летних парней не обнаружено.
Согласно предварительной информации, вечером 11 января трое подростков пришли в гараж родственника одного из них, где включили двигатель автомобиля и провели там некоторое время.
"На следующий день двое несовершеннолетних были обнаружены без признаков жизни, третий с отравлением угарным газом госпитализирован в медицинское учреждение", – уточняют обстоятельства произошедшего в Следственном комитете. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы говорят о том, что молодые люди умерли в результате отравления окисью углерода.
Выживший парень проходит лечение в городской больнице, его жизни ничего не угрожает.
Комментарии
Пьяные что-ли заснули в салоне автомобиля? Это же время нужно, чтобы отравиться выхлопными газами.
- гость - 17 января 2017 г. 11:47 легко можно. у меня 3 знакомы так погибли. причем, в разное время
17.01.2017 11:47 - гость -
помещение закрытое. много не надо времени...