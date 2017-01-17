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Хоккеисты "Алтая" одержали волевую победу над "Кристаллом-Юниором"

, ИА "Амител"
Очередной камбэк алтайских хоккеистов

Фото: ВХЛ

Хоккейный клуб "Алтай" в гостях одержал волевую победу над саратовским "Кристаллом-Юниором" – 5-3. При этом по ходу встречи барнаульцы уступали соперникам три шайбы.

В прошлом туре подопечные Евгения Бакланова отыграли четыре шайбы и в серии буллитов вырвали победу у "Челнов" – 6-5. Похоже, камбэки стали визитной карточкой алтайской команды.

В матче с "Кристаллом" "Алтай" пропустил три шайбы уже к седьмой минуте. После этого гости заменили вратаря: Александр Власов вышел на лед вместо Артёма Гвоздика. В оставшееся время хоккеисты "Кристалла-Юниора" не смогли отличиться вновь. А вот "Алтай" проявил характер и забросил четыре шайбы, что позволило барнаульцам набрать очки на выезде с аутсайдером.

Во вторник, 17 января, состоится повторная встреча. На данный момент "Алтай" идет на шестом месте первенства ВХЛ.


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Комментарии

17.01.2017 12:18
Александр

Молодцы!!!

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