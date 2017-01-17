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Полиция в Ростовской области опровергла информацию о том, что на школьников нападал вооруженный мужчина. Ранее местные СМИ написали, что в донской столице якобы разыскивают мужчину, который за полчаса два раза пытался зарезать детей, пишет "Ростов газета" со ссылкой на региональное УМВД РФ.

Правоохранители установили, что 10-летний мальчик рассказал родителям выдуманную историю про нападавшего, поскольку не хотел идти в школу. Также 13-летней школьнице прохожий сделал замечание из-за неподобающего поведения, а она рассказала близким, что на нее якобы напал мужчина, отмечается в сообщении.

По фактам поступивших обращений от родителей детей провели проверку. Сейчас областное УМВД требует опровержения от СМИ, которые распространили информацию без ее официального подтверждения.

Со школьниками и их родителями провели профилактическую беседу, добавляет издание.