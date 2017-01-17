Фото: oren1.ru

Мужчина был обнаружен мертвым накануне на остановке общественного транспорта в Барнауле.

Трагедия произошла в районе пересечения улицы Попова и Северо-Власихинского проезда. Изначально об инциденте сообщили пользователи соцсетей.

Информацию о гибели человека порталу Amic.ru подтвердили в краевом управлении СКР, отметив, что по данному факту назначена доследственная проверка. Смерть человека констатировали прибывшие на остановку медики.

Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза.