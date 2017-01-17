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Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял решение о предоставлении бюджетного кредита Бийску, сообщает пресс-служба наукограда.
Средства должны быть направлены на погашение взятых ранее банковских кредитов.
"Это позволит существенно снизить расходы бюджета города на обслуживание банковских заимствований. С учётом этого дополнительно поступившие налоговые доходы будут направлены не на обслуживание долга, а на реализацию местных полномочий", – говорится в сообщении.
По условиям договора о предоставлении указанных средств, город не должен принимать решений, приводящих к увеличению объёма муниципального долга.
Комментарии
Свежо придание... совсем недавно просили у него денег - не дал... а после проверок мнение изменилось
я запутался. Регион взял кредит у банка, который соответственно бюджетный. И на погашение этого кредита из этого же бюджета дали денег?
Те кредитор сам себе денег дал? ))) Объясните необразованному.
на погашение кредита дали денег в кредит? рефинансирование аднака)