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Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял решение о предоставлении бюджетного кредита Бийску, сообщает пресс-служба наукограда.

Средства должны быть направлены на погашение взятых ранее банковских кредитов.

"Это позволит существенно снизить расходы бюджета города на обслуживание банковских заимствований. С учётом этого дополнительно поступившие налоговые доходы будут направлены не на обслуживание долга, а на реализацию местных полномочий", – говорится в сообщении.

По условиям договора о предоставлении указанных средств, город не должен принимать решений, приводящих к увеличению объёма муниципального долга.