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Самый яркий астероид в текущем году – Веста – приблизится к Земле в среду, 18 января. Москвичи ночью смогут наблюдать его, поскольку он будет находиться в противостоянии с Солнцем, пишет ТАСС со ссылкой на столичный планетарий.

Подчеркивается, что его можно будет увидеть невооруженным глазом, если в этот день будет ясная погода.

Веста находится на втором месте по массивности в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером, добавляет агентство. Весту 29 марта 1807 года открыл Генрих Ольберс. Он назвал астероид в честь богини, являющейся хранительницей домашнего очага.

Веста имеет очень яркую поверхность. Это единственный астероид, который видно невооруженным глазом с нашей планеты. Его размер составляет 576 км в поперечнике, также он может приближаться к Голубой планете на расстояние всего 177 млн км.

18 января Веста пролетит в 229 млн км от нашей планеты. На широте Москвы ее можно будет наблюдать всю ночь, начиная с 17:00 мск 18 января до 7:00 мск 19 января в созвездии Рака. Блеск астероида в период противостояния достигнет 6,2 m (звездной величины). Поэтому при ясной безоблачной погоде Весту можно будет увидеть невооруженным глазом, отметили в планетарии.