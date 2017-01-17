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Сотрудника компании Amazon в Великобритании уволили после того, как он вложил записку антисемитского содержания в посылку для 30-летней еврейки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Женщина заказала игрушку для своей племянницы. Сотрудник службы доставки написал на вложенной в посылку бумажке "привет от дядюшки Адольфа". Предполагается, что на этот шаг он пошел из-за еврейской фамилии заказчицы, пишет издание.

Женщина была в таком шоке, что в течение двух дней не появлялась на работе. Она подала заявление в полицию, после чего посылку забрали на экспертизу. По факту преступления, совершенного на почве ненависти, возбуждено дело, пишет агентство.

ТАСС со ссылкой на друга пострадавшей отмечает, что Amazon не сразу отреагировала на инцидент. Мужчина заявил, что связался со службой доставки в тот же день, но не получил отклика. Реакция от Amazon последовала лишь после огласки произошедшего в соцсетях.

Служба доставки принесла извинения заказчику, а также сообщила об увольнении сотрудника. При этом его имя так и не было названо.