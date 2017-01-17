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Сотрудника Amazon уволили за "привет от дядюшки Адольфа"

, ИА "Амител"
Соответствующую записку сотрудник службы доставки положил в посылку для женщины с еврейской фамилией

Фото: wallpaperscraft.com

Сотрудника компании Amazon в Великобритании уволили после того, как он вложил записку антисемитского содержания в посылку для 30-летней еврейки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Daily Mail.

Женщина заказала игрушку для своей племянницы. Сотрудник службы доставки написал на вложенной в посылку бумажке "привет от дядюшки Адольфа". Предполагается, что на этот шаг он пошел из-за еврейской фамилии заказчицы, пишет издание.

Женщина была в таком шоке, что в течение двух дней не появлялась на работе. Она подала заявление в полицию, после чего посылку забрали на экспертизу. По факту преступления, совершенного на почве ненависти, возбуждено дело, пишет агентство.

ТАСС со ссылкой на друга пострадавшей отмечает, что Amazon не сразу отреагировала на инцидент. Мужчина заявил, что связался со службой доставки в тот же день, но не получил отклика. Реакция от Amazon последовала лишь после огласки произошедшего в соцсетях.

Служба доставки принесла извинения заказчику, а также сообщила об увольнении сотрудника. При этом его имя так и не было названо.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 12:41
- гость -

а был ли сотрудник вообще?

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17.01.2017 12:46
- гость -

Это пострашней лохокоста!

0  0
17.01.2017 12:49
Димон

блин 2 дня не выходила на работу епонаж мать)

0  0
17.01.2017 12:55
- гость -

из за психопатки уволили человека, куда мир катиться. Я бы даже не заметила эту записку, главное товар. а тут стресс, таких неуравновешенных надо держать в психушке

0  0
17.01.2017 12:58
- гость -

могла и сама подкинуть записку чтобы навариться. сумасшедших хватает

0  0
17.01.2017 13:01
Белка

у нас бы уволили такую ненормальную, прям вышла бы она и подарили бы ей ее трудовую с билетом на луговую

0  0
17.01.2017 13:06
Слёзы Байдена

Не трогать евреев-(не гееф),они-основы США!

0  0
17.01.2017 13:14
ксю

Сегодня записка, а завтра бомбу подложит "от дядюшки адольфа". совсем охренели

0  0
17.01.2017 13:31
Дмитрий

Комменты прям огонь, кули вы Россию сравниваете и цивилизованное общество, там права человека превыше всего...Вот так и живете в говне...

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17.01.2017 13:36
- гость -

Дмитрий, только не надо брать на слабо! А то начнется дальше "а слабо парад провести" и т.д. Т.н. "Демократия, права человека" она же такие гляньте как Америка живет. такое впечатление, что они одежду не гладят и не стирают. и одежда размера на 2 больше! https://youtubeТОЧКАcom/watch?v=-0gED3rn2Tc

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17.01.2017 13:46
- гость -

У нас никто таких записок не подкладывает, фашизм - это европейское детище

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