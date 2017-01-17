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Рост собственных доходов Алтайского края к показателю 2005 года составил 457%, заявил губернатор региона Александр Карлин в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, губернатор принял участие в экспертной дискуссии "Межбюджетные отношения и разграничение полномочий: вызовы на среднесрочную перспективу". В рамках мероприятия Александр Карлин обратился к цифрам и рассказал о совместной работе региональных властей с федеральным Минфином.
По словам губернатора, в 2005 году в казне Алтайского края было 47% собственных доходов, а 53% составляла помощь от Федерации. В данный момент структура бюджета такова, что собственные доходы региона составляют 71%, а на федеральный центр выпадает 29%.
"Да, Минфин нам стал помогать больше: к "базе" 2005 года рост составил 163%. А собственные доходы к показателю 2005 года составили 457%", – отметил Александр Карлин.
Продолжая высказываться на тему межбюджетных отношений в России, глава Алтайского края подчеркнул: "Мы должны выстраивать межбюджетные отношения, имея в виду и базовые конституционные принципы. Конечно же, мы не должны порождать бюджетного иждивенчества, должны стимулировать регионы к тому, чтобы они наращивали собственные доходы. Необходимо следить за тем, как используется финансовая помощь и какие дает результаты".
Напомним, также в рамках Гайдаровского форума Александр Карлин призвал иностранные компании более активно работать в Сибири, подчеркнув, что макрорегион является привлекательным для зарубежных инвесторов.
Комментарии
А рост доходов граждан?
Он бы ещё с 1913 годом сравнил
А че он не сравнил с 1986 годом, там было бы примерно 10000 % ) Средняя в 1986 была около 200 рублей.
Он опять в рублях считает. Инфляция преподносится как рост доходов
Не пропал твой многолетний труд во глубине Алтайских ....Спасибо отец отец родной.
- гость - 17 января 2017 г. 12:19 Он же, в отличие от гаранта, юрист, а не кандидат экономических наук.
он вел отчет с момента своего правления. хотя по моему он врет, если есть свои доходы, то где они? дороги битые, стройки за счет строителей и граждан, тут нет помощи от государства, озеленение-да где оно? Доходность составляет походу тоге налоги с супермаркетов.
хотя не важно сколько доходов, важно что их тратят непонятно куда
Как обычно, врёт
блин если мы такие богатые то почему такие бедные?))