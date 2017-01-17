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Полицейские задержали в Алтайском крае группу из трех человек, которых подозревают в совершении 40 краж из автомобилей, пишет пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что кражи совершались в сентябре-октябре минувшего года в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске и Шипуновском районе по ночам. Злоумышленники похищали автомобильные колеса, аккумуляторные батареи, магнитолы, видеорегистраторы и иное имущество.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что кражи могли совершить одни и те же лица.

Участников преступной группы задержали в конце 2016 года. Ими оказались 27-летний уроженец Республики Алтай без постоянного места жительства и 26-летний барнаулец. Обоих ранее судили за совершение имущественных преступлений. В числе задержанных также не судимый ранее 22-летний житель Павловского района. Подчеркивается, что преступники при совершении краж передвигались на похищенном авто.

В ходе обысков правоохранители изъяли большое количество похищенного из машин имущества, а также запчасти от авто, которое также похитили участники группы. Сейчас подозреваемые дают признательные показания. Идет проверка их причастности к иным аналогичным преступлениям.