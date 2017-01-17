Фото: twitter.com
Астронавт из США, последний на данный момент человек, который стоял на поверхности Луны, Юджин Эндрю "Джин" Сернан умер в понедельник, 16 января, на 83-м году жизни, передает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.
В сообщении, которое размещено в Twitter-аккаунте ведомства, сказано, что NASA опечалено кончиной Сернана, "последнего человека, ступившего на Луну".
Агентство добавляет, что астронавт родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго (штат Иллинойс). Он трижды был в космосе: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.
Сернан – последний человек, который стоял на лунной поверхности. Это произошло 14 декабря 1972 года.
We are saddened by the loss of retired NASA astronaut Gene Cernan, the last man to walk on the moon. https://t.co/Q9OSdRewI5 pic.twitter.com/gPdFTnXF2C— NASA (@NASA) 16 января 2017 г.
Комментарии
Со времен гагарина никаких прорывов больше в освоении космоса не происходит. Практически топчемся на месте. На луне с 72 года никто не был, не говоря уж про ее освоение. Есть ли жизнь на марсе нет ли жизни на марсе до сих пор риторический вопрос. Полеты за пределы системы такая же фантастика как и во времена жуль верна. Так и летаем на союзах что и полвека назад. Нет противостояния между сша и ссср и прогресс остановился. Космос стал никому не нужен.
Помянем героя съёмок Голливуда!
Ви, я думаю полетные исследования просто признаны бесперспективными. И работают в сторону оптико, радио, рентгено и еще хрен занет каких исследований. Лишь бы не летать. Для примера два штатовских вояжера. запустили их в 1977. первый достиг границ гелиосферы в 2013. Второй где-то на подлете к ней. Как-то долго - ты не находишь ?
Наверное, правильнее писать "последний на данный момент человек, который ЯКОБЫ стоял на поверхности Луны", ибо накопилось очень много вопросов по этой теме.
Как известно, сейчас часть экспертов говорят о том, что американцы не были на Луне и весь полет является фальсификацией, шоу, фейком и голливудскими съемками.
Другая часть настаивает на официальной версии НАСА, заявляя о том, что имевшаяся на тот момент техника, в том числе ракеты-носители вполне могли обеспечить успешное проведение лунной экспедиции.
Однако...
Однако, скорее всего, дело обстояло так.
Истина, как обычно это бывает, лежит где-то посредине. Американцам нужно было провести лунную экспедицию непременно успешно, им нужен был реванш, ответ советам на первый полет в космос. Проиграть, потерпеть поражение в космической гонке они не могли. Это стало бы катастрофическим поражением в Холодной войне, показало бы их технологическую отсталость.
Поэтому...
Самая беда, что все полёты якобы в космос, на самом деле посещение верхних слоёв атмосферы. Так сказать, чуть выше чем самолёт. Орбита МКС ~400км - как от Барнаула до Ярового, смех да и только. Это как ребёнок осваивающий мир, в реальности вышедший во двор.
Поэтому...
??? Ну же я волнуюсь!!!
Долго же до пиндосов доходило,что от этих прилунений аппаратов с человеком пользы никакой-одни понты.
Поэтому (предположительно) дело было так.
16 июля 1969 года Аполлон-11 стартовал к Луне. За полетом аппарата во всем мире следили очень внимательно, в том числе советские специалисты. Поэтому несомненно, что полет к Луне был.
Через четыре дня Аполлон-11 оказался на окололунной орбите. Далее по официальной версии...
Далее по официальной версии Нил Армстронг и Эдвин Олдрин перешли в лунный спускаемый модуль, отстыковались и приступили к высадке на Луну, а Майкл Коллинз остался на орбите.
И вот здесь вполне правдоподобно выглядит версия о том, что Армстронг и Олдрин либо вообще не отстыковывались от Аполлна-11, либо выполнили посадку на Луну, но не вышли на лунную поверхность, либо спускаемый модуль слетал от Аполлона-11 к Луне и вернулся в автоматическом режиме.
Почему выдвигают такую версию. Потому что, во-первых, был огромный риск разгерметизации аппарата, скафандров и отказа двигателей модуля.
Либо вообще никуда не летали
Могли возникнуть проблемы отстыковки/пристыковки модуля на окололунной орбиты и т.д. Ибо эти технологии у американцев в то время были совершенно не отработаны.
Во-вторых, эта часть полета уже не отслеживалась другими странами, так как у них не было технической возможности это сделать и поэтому на этом этапе экспедиции можно было снизить имевшиеся риски.
Ну, а потом появились фото- и кинокадры, снятые в голливудской студии. Кстати, об этом говорили и сами американцы, объясняя это тем, что во время полета значительная часть пленок была испорчена и пришлось переснимать лунные события в павильоне.
Как-то таг.
Ничёсе, аж вспотел. Первый, ты мне Омерику заново открыл.
ЗЫ Я то думал это Обама мастер фальсификаций, а оказывается всё было давно придумано до него.
Статья для лохов. Уже давно доказано, даже американцами, что американцы никогда не летали на Луну, что это голливудский спектакль.На Ютубе полно видео на эту тему.
Походу и Колумб никуда не плавал...
Со времен гагарина никаких прорывов....
А их и не будет,пока человечество не перейдет на более нравственный уровень,а вот когда это случиться,это мне тоже интересно - другими словами,ждем второго пришествия,когда отсортируют всех тут бегающих по земле,тогда можно ждать и новый виток в познании вселенной,а пока....
А плачущий Байден вообще высказался очень загадочно: создание демократии на Украине напоминает полет на Луну.(с) В смысле, тоже фейк?
Олень, к сожалению 17 января 2017 г. 15:13
Не расстраивайся, время все расставит по своим местам.
Рыдаю как Байден, в одном порыве )))
Америкосы не такие жопорукие, как думают квасные местного розлива. Высадка астронавтов на Луну в СССР была признана, все теории "стенли кубрика" может опровегнуть даже школьник.
Конспирологи устроили шабаш ведьм, а могли бы , просто - сказать добрые слова астронавту , который не смотря ни на что,ни на кого,прожил 82 года.
Дятел , местной квасне и следы ровера на котором они катались по поверхности ,не доказательства - они веруют только в следы нашей "кастрюли" на колёсах.
Калибр, так вопросы же не к астронавту, а к НАСА. Хотя нельзя не согласиться с тем, что ребята из США были в тысячу раз дальше от земли, чем наши космонавты. Орбита МКС ~400км, а орбита Луны ~400 тысяч км (!)
Так "ровер" и "кастрюля" по-сути одного класса устройства. Не пойму вашего ехидства. Различие только в наличии пилота. Тот же проект Энергия-Буран показал возможности нашей космонавтики совершив автоматизированную посадку в полностью беспилотном варианте. По сути наличие человека на борту - это излишний балласт и неоправданные риски?
CALIBR,у меня пятый размер,давай встретимся!
Так "ровер" и "кастрюля" по-сути одного класса устройства. ++++++++++++++ Общее - 4 колеса.Всё. * ехидства нет,есть сожаление о тупизне отписавшихся по поводу отрицания “Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества”,произнесённого Армстронгом.
Здравствуйте, уважаемый Калибр. Всегда с интересом читаю Ваши комментарии. Спасибо Вам за то, что Вы всегда четко отстаиваете свою позицию и указываете место наглым троллям, пытающимся Вас раскачать на эмоции. Не обращайте на них внимание. Удачи вам!
“Это — маленький шаг для человека, но огромный — для всего человечества”,произнесённого Армстронгом...
... в голливудской киностудии.
16:25
Сможешь доказать?
Калибр, извини, но американцы меня не убедили в том, что им удалось совершить серию безаварийных посадок и взлётов с Луны. Если в посадку ещё можно поверить, то повторный пуск с огромного спутника Земли обладающим приличной гравитацией без наличия "космодрома" выглядит нереальным! У нас то на Земле проблемы с пуском-посадкой околоземных летательных аппаратов (самолёты прочая атмосферолетательная мишура). Максимум во что я готов поверить, что у них получилось удалиться (и вернуться) от Земли в тысячу раз дальше, чем нашим космонавтам.
Олень, к сожалению 17 января 2017 г. 16:47
Учти, что на Луне нет атмосферы, через которую надо прорываться как на земле. Плюс ускорение свободного падения в 6 раз меньше земной.
Это не отменяет того, что это технически очень сложная операция!
ЗЫ Не далее как в прошлом году наши совместно с европейцами не смогли посадить аппарат на Марс, хотя с нынешним уровнем технологий это должна быть вполне тривиальная задача по сравнению с тем, что было полвека назад. И это только посадка.
Калибр, извини, но американцы меня не убедили в том, что им удалось совершить серию безаварийных посадок и взлётов с Луны. +++++++++++++ Они не подписывались убеждать оленей. К сожалению. * Наши олени должны верить А.Леонову , который подтвердил своим авторитетом,в том числе , что американцы были на Луне. "Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди." https://ria.ru/science/20090720/177908258.html
Выбирай , кто ты -олень, к сожалению или абсолютно невежественный олень.
Олень, к сожалению 17 января 2017 г. 16:47
Это верно. Вполне можно допустить, что они еще крутнулись на лунной орбите несколько витков. Но в высадку астронавтов на поверхность Луны, действительно, поверить очень трудно. Это же 1969 год! Какие тогда были технологии?
Это не отменяет того, что это технически очень сложная операция!
Пересадка сердца так же технически сложная операция, но то что она возможна Оленям не объяснить.
Калибр, а вы всегда верите всем официальным американским версиям?
Американцы были на Луне? Джона Кеннеди убил Ли Харви Освальд? В ООН Колин Пауэлл тряс пробиркой со спорами сибирской язвы? 9/11 совершили арабские террористы? Усаму Бен Ладена убили в Пакистане морские котики США? Российские хакеры избрали Трампа президентом США?
А зачем они столько раз "палились" - слетали бы (если в "Голливуде снимали" разок... Цель выполнена.. Да еще снимали САМОЙ СОВЕРШЕННОЙ техникой- Хасселем! который весит и место занимает огого. Все бы поняли, если бы сняли скромненьким фотиком, и холой детализацией... Какие новые факты вскрыли дешевые умники, которые были неизвестны в те годы?
Это- официальная вервия СССР/РФ... да и просто образованных людей.
Паша, не отклоняйся от темы Запуск с любого естественного объекта в Солнечной системе требует наличие сложной инфраструктуры. На удалённых объектах её нет. Всё, точка. Остальное всё сказки для моих парнокопытных сородичей )))
PASHA,Вы мне тоже интересны,как психотип,давайте созвонимся? Выйду на форум в 17:30!
ИМХО , прежде чем оленем стать, с рогами то, что сделал-на месте или подпилил ?
Калибр, Леонов тут к сожалению субъективен, ведь он не технарь, его роль была как у "Белки и Стрелки" - объект эксперимента. Соглашусь с Первым, амеры были у Луны, но не на Луне. Техника естественно была, но хоть сколько значимого груза с Луны поднято не было, мелкие пробы не более.
Нюша Босявична пошла в разнос похоже. * PASHA , у ней хронический тонзиллит и из подмышек дурно пахнет - вся в папу.
Так зачем столько полетов-то совершали? Вопрос-то на любую аудиторию.. )))
Леонов тут к сожалению субъективен, ведь он не технарь, его роль была как у "Белки и Стрелки" - объект эксперимента. Соглашусь с Первым, ++++++++++++ Само-собой ,Бося хоть и не был у Луны , но выл на неё -тогда,в другой жизни,волчарой. Поэтому-авторитет для оленей. ))
Олень, а ты пробовал, что бы утверждать. Ты знаешь там в программе не один человек работал и все они далеко не олени были.
1 17 января 2017 г. 17:04 Усаму Бен Ладена убили в Пакистане морские котики США?
И тут же утопили в океане, нет следов
ЗЫ Кстати, господа а вы знаете где тонны лунного грунта доставленного Аполлонами? Его нет! Он якобы "потерялся" (!) Есть лишь пара "спичечных коробков" пыли - это видимо максимум, что могли поднять автоматические станции с поверхности Луны...
Элвис 17 января 2017 г. 17:16
Имитация бурной деятельности, освоение бюджетов?
ЗЫ Кстати, господа а вы знаете где тонны лунного грунта доставленного Аполлонами? Его нет! ++++++++++++++++ 378 кг.по заявлению НАСА, превратились в ТОННЫ по утверждению местных "оленей,к сожалению".
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 17:08 ИМХО , прежде чем оленем стать, с рогами то, что сделал-на месте или подпилил ?
Вам устное замечание, джентльмен. Ведёте себя как бабка у подъезда (парадной), не отклоняйтесь от темы, не переходите на личности.
PASHA зарегистрированный 17 января 2017 г. 17:20 Ты знаешь там в программе не один человек работал и все они далеко не олени были.
Хочется в это верить, но не получается.
"
Элвис 17 января 2017 г. 17:16
Имитация бурной деятельности, освоение бюджетов?" == Несопоставимо с первоначальным бюджетом, ЦЕЛЬЮ программы и риском.
Это и сейчас поди невозможно, не то что тогда?
CALIBR зарегистрированный 17 января 2017 г. 17:27 378 кг
Хорошо, где он? Отвечу его не было, как и нет других свидетельств их успешной деятельности, 1-й приводил список.
ЗЫ У многих в семьях хранятся семейные реликвии позапрошлого века и ничего не теряется. Здесь же умудрились "потерять" - доказательства посещения Луны, это событие номер 1 в прошлом веке.
Если человек хороший специалист в ОДНОЙ области "Доказательств фальсификации" (космонавтике, фото, ракетостроении, физики), то ему смешно читать "доказательства разоблачителей". Реально.. но!! если он "МЕГАСПЕЦИАЛИСТ" во ВСЕХ областях - то ДА... - Портрет "отрицателя полетов американцев" (Гагарин-то летал?).
До 90% от общей массы ракеты на старте составляет масса топлива. Если сказать утрированно, то это такой летающий бензобак. Значит, американцам нужно было этот бензобак (спускаемый модуль) сначала аккуратно прилунить, причем с людьми на борту (!), а потом как-то организовать его запуск с поверхности к Аполлону-11. И хотя сила притяжения на Луне в 6 раз слабее, чем на Земле и нет атмосферы, все равно количество топлива должно быть очень приличным. И главное это огромный риск. Вряд ли американцы пошли бы на это.
ви 17 января 2017 г. 17:32 Это и сейчас поди невозможно, не то что тогда?
Посадить нормально аппарата не получается, а они про взлёт с песка щебечут...
Леонов утверждает, что были американцы на Луне... Кому верить ?
Где хранится лунный грунт http://che3000.ru/2015/10/27/lunar-samples-laboratory/
* фомам неверующим.
Да это как в бога, хочешь веришь хочешь нет)))
Калибр еще и по полетам на Луну спец расширенного профиля?Вот дед отжигает.
Лично я не верю, что в 1969 году НАСА смогла бы это осуществить. Долететь до Луны да, покрутиться на окололунной орбите да, вернуться на Землю да. Но высадить человека на Луну, не имея опыта пребывания в открытом космосе, конечно, нет. Не верю.
Казимир верит в лунный грунт. )))
17:51 +++++++++++++++ Ты это скажи А.Леонову попробуй , перц узкопрофильный.
- гость - 17 января 2017 г. 17:57 Казимир верит в лунный грунт. )))
Что с них возьмешь! Секта свидетелей Лунного грунта )))
Конспиролухов развелось. Высадка на Луну признана людьми, не ровня квасным писакам. Лучше бы порассуждали, а был ли у Ельцина двойник.
Хотите узнать лучше человека? Спросите его о высадке на Луну. Его ответ позволит сразу определить стоит ли продолжать с ним общение, брать на работу или подписывать долговременный контракт.
Дело тут, собственно, не в американцах и отношении к ним... Хотя нет, и в этом тоже. Признаем, сейчас в российском обществе отношение к Америке негативное, многих не устраивает их внешняя политика, технологическое превосходство, санкции. Но сегодняшнее отношение человека к кому-то или чему-то никак не способно повлиять на события прошлого. И вот вам первая характеристика человека: способен ли его субъективный взгляд и предпочтения влиять на адекватное восприятие реальности? Нужен ли вам такой друг, партнер или коллега, который строит в своем воображении собственный мирок, где ему комфортно жить? Да мы все живем в таких мирках, но некоторые еще стараются не отрываться от реальности.Высадка на Луне - это сложнейшая техническая операция, потребовавшая усилий десятков тысяч высококлассных профессионалов. Это колоссальные инновации и риск. И все детали этой миссии подробно изложены на миллионах страниц опубликованных документов, научных публикаций, фото и видео. Чтобы разобраться в деталях полета на Луну и возвращения обратно требуется не только и не столько инженерно-космическая компетенция, сколько желание узнать как оно было. Как они сели и взлетели? Где сейчас лунный грунт и кто его изучает?
Какие следы на Луне остались и как их увидеть? Может ли космическая радиация навредить людям в полете?.. Все вопросы имеют ответы. Но если человек продолжает их задавать, ожидая или требуя от вас ответов, то это тоже его характеристика: он не готов искать новые знания, неспособен или ленив в поиске ответов на вопросы, которые интересуют его самого, и его вполне устраивает первая попавшая версия ответа, если просто ему нравится или соответствует его убеждениям. Когда же подобные вопросы задает космический инженер, то это просто признание его профнепригодности, и, к сожалению, такие сейчас трудятся на предприятиях Роскосмоса. К счастью их единицы.
Лунный заговор - это большая ложь, большой страх и большая продажность. Потребуются тысячи людей вовлеченных в подделку различных этапов миссии. Ведь мало снять кино, надо еще куда-то спрятать стометровую ракету после старта, собрать муляж посадочного корабля, выкопать, а потом срыть без следа километры "лунной" поверхности. Ну ладно, это американцы, все знают как они умеют делать кино, любят деньги и способны рассказывать сказки об оружии массового поражения у Саддама или благородстве террористов Сирии. Но ведь лунный заговор требует вовлечения гораздо большего круга людей из других стран. Как насчет специалистов, которые обеспечили полеты "Востоков", "Восходов" и "Союзов", построили сверхракету Н1, рулили "Луноходами" на Луне? Они не сомневались в достоверности высадки, и рассказывают как они внимательно следили за американской лунной программой. Так они идиоты или лжецы? Их смогли обмануть голливудской поделкой, которую сейчас разоблачают школьники с фотошопом или они по каким-то причинам включились в самую большую ложь за всю историю человечества? Что насчет европейских, советских и российских, японских и индийских ученых, которые изучали лунный грунт, запускали спутники к Луне и не увидели никаких признаков подделки? Они продались или их запугали так, что они согласились врать и пожертвовать всем своим научным авторитетом?
К сожалению,робот блокирует ссылку , кому интересно продолжение гуглите зелёный кот zelenyikot
калибру с Пашей! вот товарисч калибр, вы думаете ваши портянки истина в последней инстанции? угу! наивный пионэр! Паш! одной строчкой убеждают люди один на миллион, ты то явно в энту категорию не попадаешь! омериканцы, омерикацы, аха на луне были! заливайте себе энти сказки,смешные вы ребята! ха-ха!
да, никому не интересно! люди все со здравым рассудком! ха-ха!
дед зарегистрированный 17 января 2017 г. 21:56 омериканцы, омерикацы, аха на луне были!
дед, вопрос не в том "были они там или нет", вопрос в том "почему они там все не остались?" Собрались же в своё время все отбросы и переселились в Новый Свет, а почему вот на Луну не заехали. Краснолицые бы спасибо сказали. Слава жителям Великих Равнин! )))
ЗЫ Пашу с Алмазовым сейчас туда бы отправили, там ведь лучше чем здесь? Не так ли господа "всепропальщики"?
Гению! наивный вы молодой человек! оне исчо марс освоят! подождите! как только там золото обнаружат! ха-ха!
Понимаешь ,"Нинок" ,если мы с Пашей туда отправимся ,то "Алтайские геи" расплодятся мама не горюй.Боюсь ,что и деда совратишь,негодница. А так ,пока мы здесь , на земле алтайской, будет какой ни есть ,но заслон перхоти,исходящей от вас.
Ох как гомотема подгорает у вас, значит всё сделал правильно
дед зарегистрированный 17 января 2017 г. 22:23 как только там золото обнаружат! ха-ха!
Через много лет золото будет эквивалентно индейским бусам
ЗЫ В этом мире лишь память и время бесценны. Дед, только этим двоим не говори, оно им не надо, они с геями борются )))
Я все-таки Калибру перестану вопросы про номер телефона или карты задавать. А то и правда, тянет его куда-то в голубые дали. Нездоровая тяга какая-то.
Дед, только этим двоим не говори, оно им не надо, они с геями борются. +++++++++++++ дед уже свой человек , оказывается для "Нинок". Дед ,какое имя выбираешь - Кончитта или ,как любитель тенниса ,Мартину Навротилову ?
гаринду! тренд это! туда и тяга дует! ха-ха!
калибру! свой! я не стесняюсь! я вам уже за должность говорил! теперь скажу за положение, которое тож обязывает! ха-ха!
Джентльмены, вот скажите как реагировать на этот маразм от Калибра? Не ну я всё понимаю, петросянить мы все мастера, но этот цирк одного актера вызывает беспокойство за душевное здоровье его хозяина. Казимир, у вас там всё в порядке?
" Нинок" мой "порядок" в порядке , а вот твои переодевания ,в пять
штановНиков плюс "Алтайские геи" ,честно говоря,настораживает. Ну да,ладно - если ваша дружная компания в согласии ,то и я без претензий к вашим приоритетамизвращениям
Господа, спешу откланяться, мне ещё видео смонтировать и выложить надо. Работы непочатый край
ЗЫ Всем мир и удачи! Как сегодня сказал Путин: те кто дискредитирует выборы в США хуже проституток. Вот такие дела. Астронавту RIP, покойся с миром Юджин.
калибру! ой! мадрит реал! про извращения тут товарисчи беседу затеяли! любимая тема, спицилисты опа! надыть попросить любезно руководство уважаемого амига для вас тему запилить! слезно! може сойдут до милосердия! ха-ха!
17.01.2017 22:45 дед
[Р±РѕР»СЊС€Рµ 2x Р»РµС‚ online] [Р±РѕР»СЊС€Рµ 1000 СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёР№]
гаринду! тренд это! туда и тяга дует! ха-ха!
Вот это меня и пугает. Вроде бы взрослый, состоявшийся человек, у которого пубертатный период прошел давно и не заметил современных извращений. Но что ни тема, так все на геев сводит.
"Лишь одна у КАлибра мечта... педота, педота"
дед ,даже троллёныш бося ,поперхнулся белибердой вашей писанины. * Так- то патриоты кричат "Спартак -чемпион!" а вот МадриТ -Реал ....вызывает очередное недоумение. Галлюцинация ? * Казашка -зло,"Русский стандарт" - хорошо !