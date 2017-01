Фото: twitter.com

Астронавт из США, последний на данный момент человек, который стоял на поверхности Луны, Юджин Эндрю "Джин" Сернан умер в понедельник, 16 января, на 83-м году жизни, передает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

В сообщении, которое размещено в Twitter-аккаунте ведомства, сказано, что NASA опечалено кончиной Сернана, "последнего человека, ступившего на Луну".

Агентство добавляет, что астронавт родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго (штат Иллинойс). Он трижды был в космосе: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.

Сернан – последний человек, который стоял на лунной поверхности. Это произошло 14 декабря 1972 года.

