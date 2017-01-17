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Последний побывавший на Луне астронавт скончался в США

, ИА "Амител"
Последний раз человек был на лунной поверхности 14 декабря 1972 года

Фото: twitter.com

Астронавт из США, последний на данный момент человек, который стоял на поверхности Луны, Юджин Эндрю "Джин" Сернан умер в понедельник, 16 января, на 83-м году жизни, передает "Интерфакс" со ссылкой на NASA.

В сообщении, которое размещено в Twitter-аккаунте ведомства, сказано, что NASA опечалено кончиной Сернана, "последнего человека, ступившего на Луну".

Агентство добавляет, что астронавт родился 14 марта 1934 года в городе Чикаго (штат Иллинойс). Он трижды был в космосе: в качестве второго пилота "Джемини-9А" в июне 1966 года, как пилот "Аполлона-10" в мае 1969 года и как командир "Аполлона-17" в декабре 1972 года.

Сернан – последний человек, который стоял на лунной поверхности. Это произошло 14 декабря 1972 года.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 13:46
ви

Со времен гагарина никаких прорывов больше в освоении космоса не происходит. Практически топчемся на месте. На луне с 72 года никто не был, не говоря уж про ее освоение. Есть ли жизнь на марсе нет ли жизни на марсе до сих пор риторический вопрос. Полеты за пределы системы такая же фантастика как и во времена жуль верна. Так и летаем на союзах что и полвека назад. Нет противостояния между сша и ссср и прогресс остановился. Космос стал никому не нужен.

0  0
17.01.2017 14:00
Слёзы Байдена

Помянем героя съёмок Голливуда!

0  0
17.01.2017 14:03
ПлохойХорошийЗлой

Ви, я думаю полетные исследования просто признаны бесперспективными. И работают в сторону оптико, радио, рентгено и еще хрен занет каких исследований. Лишь бы не летать. Для примера два штатовских вояжера. запустили их в 1977. первый достиг границ гелиосферы в 2013. Второй где-то на подлете к ней. Как-то долго - ты не находишь ?

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