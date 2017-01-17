Фото: avia.pro

Пассажиропоток международного аэропорта Барнаула в течение прошлого года вырос на 2,4% в сравнении с 2015 годом.

Как сообщили в пресс-службе главных воздушных ворот Алтайского края, за год аэропорт обслужил 386,97 тысячи пассажиров. "На внутренних воздушных линиях было обслужено 362,21 тысячи пассажиров, рост к 2015 году составил 6,2%. На международных воздушных линиях снижение по сравнению с 2015 годом составило 33%, было обслужено 24,76 тысячи пассажиров", – уточнили в аэропорту.

Спад на международных направлениях связан с ростом курсов основных валют, запретом на выполнение полетов в Турцию и Египет, а также общей экономической и внешнеполитической конъюнктурой.

Самым востребованным остается московское направление перелетов. По данному маршруту перевезено 317,45 тысячи пассажиров, а рост к 2015 году составил 6,4%.

Вторым по популярности является петербургское направление (24,39 тысячи пассажиров, рост составил 128%), третьим – симферопольское (9,4 тысячи пассажиров, рост – 15,8%).

Что касается числа самолетовылетов, то в минувшем году в барнаульском аэропорту было произведено 2014 взлетно-посадочных операций.

Ввиду роста спроса на московском и ряде других направлений стоит вопрос об увеличении количества рейсов. В этой связи в 2017 году в аэропорту запланировано наращивание объемов перевозок посредством увеличения частоты рейсов и открытия прямого сообщения на наиболее востребованных направлениях.

