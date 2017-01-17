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Новости

Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру

, ИА "Амител"
Средства будут выделены на развитие культуры в регионе

Фото: администрация Алтайского края

Около 43 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2017 году на развитие культуры Алтайского края. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский в письме на имя губернатора Александра Карлина. 

Как сообщает сайт управления по культуре и архивному делу, данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и ремонт сельских домов культуры, поддержку муниципальных театров, детских школ искусств, комплектование книжных фондов и подключение к интернету библиотек.

Так, более 25 миллионов направят на развитие домов культуры в городах края с численностью менее 50 тысяч человек. Какие районы получат материальную поддержку, станет известно в начале февраля.

"При этом по объему федеральных средств, выделенных на поддержку муниципальных театров, Алтайский край занимает лидирующую позицию среди регионов Сибири. А по направлению "обеспечение развития муниципальных Домов культуры" наш край на втором месте среди регионов Сибири", – рассказала руководитель ведомства Елена Безрукова.  

Еще 8 миллионов рублей из федерального бюджета будет выделено Алтайскому краю на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы профессиональных муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Речь идет о Бийском городском драматическом театре и Рубцовском драматическом театре. На федеральные средства планируется приобрести комплекты светового и звукового оборудования, а также создать новые постановки.  

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

17.01.2017 14:09
- гость -

Подкинул из своего кармана ? Спасибо ОТЕЦ РАДНОЙ. Ждём когда Скворцова на здравоохранение подкинет?

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17.01.2017 14:22
- гость -

Редакция??? Что это за заголовок статьи. Это Вам на культуру новостей "подкинули"????

0  0
17.01.2017 14:23
- гость -

Спасибо родной.

0  0
17.01.2017 14:23
Кока-кольщик

0  0
17.01.2017 14:43
Грантштейн

что за жаргонизм? подкинул... подкидывают наркотики на карман жулику, или чепчики вверх от радости.

0  0
17.01.2017 16:07
- гость -

А как же рекомендация Администрации края, то бишь ныне Правительства АК "Привести в соответствие количество работающих по районам в сфере культуры", в реальности означающая сокращение работников культуры до 50% ?

0  0
17.01.2017 16:11
- гость -

о а где же"подкинул"??))))))

0  0
17.01.2017 16:50
- гость -

"под" надо убрать.

0  0
17.01.2017 17:58
- гость -

Культура это хорошо. Значит на эти деньги кто-то неоднократно посетит Мулен Руж (например). Ну или что-нибудь ещё в этом духе. На крайняк киркорова.

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