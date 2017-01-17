Фото: администрация Алтайского края
Около 43 миллионов рублей будет выделено из федерального бюджета в 2017 году на развитие культуры Алтайского края. Об этом сообщил министр культуры России Владимир Мединский в письме на имя губернатора Александра Карлина.
Как сообщает сайт управления по культуре и архивному делу, данные средства предусмотрены на укрепление материально-технической базы и ремонт сельских домов культуры, поддержку муниципальных театров, детских школ искусств, комплектование книжных фондов и подключение к интернету библиотек.
Так, более 25 миллионов направят на развитие домов культуры в городах края с численностью менее 50 тысяч человек. Какие районы получат материальную поддержку, станет известно в начале февраля.
"При этом по объему федеральных средств, выделенных на поддержку муниципальных театров, Алтайский край занимает лидирующую позицию среди регионов Сибири. А по направлению "обеспечение развития муниципальных Домов культуры" наш край на втором месте среди регионов Сибири", – рассказала руководитель ведомства Елена Безрукова.
Еще 8 миллионов рублей из федерального бюджета будет выделено Алтайскому краю на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы профессиональных муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Речь идет о Бийском городском драматическом театре и Рубцовском драматическом театре. На федеральные средства планируется приобрести комплекты светового и звукового оборудования, а также создать новые постановки.
Комментарии
Подкинул из своего кармана ? Спасибо ОТЕЦ РАДНОЙ. Ждём когда Скворцова на здравоохранение подкинет?
Редакция??? Что это за заголовок статьи. Это Вам на культуру новостей "подкинули"????
Спасибо родной.
что за жаргонизм? подкинул... подкидывают наркотики на карман жулику, или чепчики вверх от радости.