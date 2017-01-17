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Два сухогруза, доставлявшие материалы для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), а также два ледокола временно остановились рядом с Певеком из-за сложной ледовой обстановки на Чукотке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Уточняется, что караван судов с грузом для строительства береговых гидротехнических сооружений ПАТЭС прибыл в Певек в начале текущего месяца. В составе колонны ледоколы "Адмирал Макаров", "Капитан Драницын" и сухогрузы "Иоганн Махмасталь", "Синегорск".

Суда на время остановились на выходе из города из-за сложной ледовой обстановки, рассказал собеседник, добавив, что ситуация является штатной, а жизни экипажа ничего не угрожает. Корабли находятся на расстоянии около 50 километров от Певека. В данный момент оценивается ситуация и идет поиск наиболее благоприятного маршрута для судов.

Источник отмечает, что погода в районе нормальная, но не летная. Региональное правительство выделило вертолет, чтобы провести аэронавигацию в районе, но он пока не начал обследование.

Правительство Чукотки отмечает, что следующую доставку нужного груза в Певек выполнят в плановом порядке. Возводит береговые сооружения ООО "Трест Запсибгидрострой". По последним данным властей, строительство свайных оснований подходной дамбы для размещения ПАТЭС завершено на 79%, а берегоукрепление – на 56%.

Агентство пишет, что строительство первой (головной) ПАТЭС мощностью 70 МВт на базе плавучего энергоблока с двумя реакторными установками КЛТ-40С ведется в рамках договора, который заключен Росэнергоатомом и Балтийским заводом в 2012 году. Два года назад полностью завершилось формирование корпуса с надстройками, выполнен монтаж судового и энергетического оборудования, технологических систем.

В минувшем году начались швартовные испытания систем и оборудования. ПАТЭС будет размещена в городе Певек. Завершение строительства береговых и гидротехнических сооружений, транспортировка плавучего энергоблока в Певек, а также ввод в эксплуатацию ПАТЭС намечены на 2019 год.