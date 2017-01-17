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Образовательный проект "Шахматы в школе" стартует в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении спорта и молодежной политики.

В ведомстве отмечают, что на первоначальном этапе проект будет реализован в 61 школе 34 муниципальных образований края. 17 января в Алтайский краевой шахматный клуб поступили наборы шахмат, контрольные часы, демонстрационные доски с магнитными фигурами для обучения детей и учебно-методические комплекты для преподавателей. Сумма, потраченная на данный инвентарь, составляет два миллиона рублей.

Президент Федерации шахмат Алтайского края Артём Поломошнов акцентировал внимание на том, что проект "Шахматы в школе" в свое время представили главе государства Владимиру Путину, который поддержал эту образовательную инициативу.

"20 января в большом зале правительства Алтайского края директорам общеобразовательных школ будут торжественно вручены сертификаты участников проекта и все необходимые учебно-методические комплекты", – добавил представитель шахматной федерации.