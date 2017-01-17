Фото: ust-pristan.ru

Должность главы Алейска получил Иван Маскаев, ранее руководивший администрацией Усть-Пристанского района, а до этого работавший лесничим.

Как сообщили в пресс-аппарате правительства Алтайского края, итоги конкурса на замещение вакантного кресла главы города были подведены 17 января в рамках сессии муниципального собрания депутатов.

Срок полномочий нового главы Алейска составляет пять лет. Исполнительной властью Усть-Пристанского района Маскаев руководил с весны 2012 года. Карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.

Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Является выпускником Красноярской государственной технологической академии по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2010-2011 годах прошел обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1996 по 1998 год Маскаев работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. Затем до 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района. На постоянной основе он занял это кресло в апреле 2012 года. Женат, отец двоих детей.

