Фото: ust-pristan.ru
Должность главы Алейска получил Иван Маскаев, ранее руководивший администрацией Усть-Пристанского района, а до этого работавший лесничим.
Как сообщили в пресс-аппарате правительства Алтайского края, итоги конкурса на замещение вакантного кресла главы города были подведены 17 января в рамках сессии муниципального собрания депутатов.
Срок полномочий нового главы Алейска составляет пять лет. Исполнительной властью Усть-Пристанского района Маскаев руководил с весны 2012 года. Карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.
Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Является выпускником Красноярской государственной технологической академии по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2010-2011 годах прошел обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1996 по 1998 год Маскаев работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. Затем до 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района. На постоянной основе он занял это кресло в апреле 2012 года. Женат, отец двоих детей.
Комментарии
это ему 42 года??????
"После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района." В администрацию в нашей стране попадают только когда являешься директором какого нибудь крупного ООО ЗАО,просто лесничих даже главных туда не берут))Только так.
так форест двери из леса и делал
Будет кому беречь Алейские леса, местный парень практически....
Хитрый лесничий,побродил по лесам-сколько добра пропадает.Сляпал алтай форест и все с деньгами сразу руководящие способности управленца открылись.Глава!
17.01.2017 14:55 - гость - так с деньгами не тока способности так и вся душа "разворачивается", извиняюсь, "открывается"
что то не так в Алейске, лично знаю двоих которым в начале прошлого года предлагали это место...так отказались не задумываясь
Вот наберут в думу лесничих, а потом законы писать некому для народа, образование не позволяет...
А что за чрезвычайные обстоятельства со ставкой на варяга? Почему местная Алейская элита не предложила из своих рядов приемлемую кандидатуру, а получила ее извне?
протеже господина Матвейко
Ну и репа((((
А еще вроде как зять тов.Ишутина
Я тоже чуть не ...., на 1 год младше, а кроме как "отец" и обратиться неудобно
К великому сожалению этот человек ничего не сделал для улучшения жизни жителей Усть-Пристанского района, стало только хуже.
Иван Васильевич меняет профессию. С богом !
Вот кстати, почему не Юрий Матвейко? Он как раз родился и успешно работал в Алейске. К тому же окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Думаю, он был бы даже очень достойным главой города)))
17.01.2017 16:20 Гость (К великому сожалению этот человек ничего не сделал для улучшения жизни жителей Усть-Пристанского района, стало только хуже.) А в чем стало хуже? Школы и д/сады преобразились, поликлиника новая, котельные и дороги ремонтируются. Вы считаете, что при прежнем главе было лучше? Мое мнение, что Алейску повезло с главой, а Усть-Пристанский район потеряет, помяните мое слово!
Надеемся новый глава закроет шлюзы на р. Горевка и восстановит городской пруд и пляж - единственное удобное и живописное место отдыха горожан у воды!
С лесом очень всё не просто...