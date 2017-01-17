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Главой Алейска на пять лет избрали бывшего лесничего Ивана Маскаева

, ИА "Амител"
Новый руководитель муниципалитета ранее также стоял во главе администрации Усть-Пристанского района

Фото: ust-pristan.ru

Должность главы Алейска получил Иван Маскаев, ранее руководивший администрацией Усть-Пристанского района, а до этого работавший лесничим.

Как сообщили в пресс-аппарате правительства Алтайского края, итоги конкурса на замещение вакантного кресла главы города были подведены 17 января в рамках сессии муниципального собрания депутатов.

Срок полномочий нового главы Алейска составляет пять лет. Исполнительной властью Усть-Пристанского района Маскаев руководил с весны 2012 года. Карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.

Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Является выпускником Красноярской государственной технологической академии по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2010-2011 годах прошел обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1996 по 1998 год Маскаев работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. Затем до 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района. На постоянной основе он занял это кресло в апреле 2012 года. Женат, отец двоих детей.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.01.2017 14:36
- гость -

это ему 42 года??????

0  0
17.01.2017 14:48
9

"После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района." В администрацию в нашей стране попадают только когда являешься директором какого нибудь крупного ООО ЗАО,просто лесничих даже главных туда не берут))Только так.

0  0
17.01.2017 14:49
- гость -

так форест двери из леса и делал

0  0
17.01.2017 14:52
- гость -

Будет кому беречь Алейские леса, местный парень практически....

0  0
17.01.2017 14:55
- гость -

Хитрый лесничий,побродил по лесам-сколько добра пропадает.Сляпал алтай форест и все с деньгами сразу руководящие способности управленца открылись.Глава!

0  0
17.01.2017 15:04
- гость -

17.01.2017 14:55 - гость - так с деньгами не тока способности так и вся душа "разворачивается", извиняюсь, "открывается"

0  0
17.01.2017 15:29
- гость -

что то не так в Алейске, лично знаю двоих которым в начале прошлого года предлагали это место...так отказались не задумываясь

0  0
17.01.2017 15:53
- гость -

Вот наберут в думу лесничих, а потом законы писать некому для народа, образование не позволяет...

0  0
17.01.2017 15:56
Vania

А что за чрезвычайные обстоятельства со ставкой на варяга? Почему местная Алейская элита не предложила из своих рядов приемлемую кандидатуру, а получила ее извне?

0  0
17.01.2017 16:03
гость

протеже господина Матвейко

0  0
17.01.2017 16:15
- гость -

Ну и репа((((

0  0
17.01.2017 16:15
- гость -

А еще вроде как зять тов.Ишутина

0  0
17.01.2017 16:17
- гость -

Я тоже чуть не ...., на 1 год младше, а кроме как "отец" и обратиться неудобно

0  0
17.01.2017 16:20
Гость

К великому сожалению этот человек ничего не сделал для улучшения жизни жителей Усть-Пристанского района, стало только хуже.

0  0
17.01.2017 16:32
CALIBR

Иван Васильевич меняет профессию. С богом !

0  0
17.01.2017 16:57
Земляк

Вот кстати, почему не Юрий Матвейко? Он как раз родился и успешно работал в Алейске. К тому же окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». Думаю, он был бы даже очень достойным главой города)))

0  0
17.01.2017 17:38
гость

17.01.2017 16:20 Гость (К великому сожалению этот человек ничего не сделал для улучшения жизни жителей Усть-Пристанского района, стало только хуже.) А в чем стало хуже? Школы и д/сады преобразились, поликлиника новая, котельные и дороги ремонтируются. Вы считаете, что при прежнем главе было лучше? Мое мнение, что Алейску повезло с главой, а Усть-Пристанский район потеряет, помяните мое слово!

0  0
17.01.2017 17:59
земляки

Надеемся новый глава закроет шлюзы на р. Горевка и восстановит городской пруд и пляж - единственное удобное и живописное место отдыха горожан у воды!

0  0
17.01.2017 22:32
Doka

С лесом очень всё не просто...

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