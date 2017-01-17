Вторник, 17 Январь, 15:42

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,61
€ 63,23
Brent
$ 52
-14°
Обь
45см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Главой Алейска на пять лет избрали бывшего лесничего Ивана Маскаева

, ИА "Амител"
Новый руководитель муниципалитета ранее также стоял во главе администрации Усть-Пристанского района

Фото: ust-pristan.ru

Должность главы Алейска получил Иван Маскаев, ранее руководивший администрацией Усть-Пристанского района, а до этого работавший лесничим.

Как сообщили в пресс-аппарате правительства Алтайского края, итоги конкурса на замещение вакантного кресла главы города были подведены 17 января в рамках сессии муниципального собрания депутатов.

Срок полномочий нового главы Алейска составляет пять лет. Исполнительной властью Усть-Пристанского района Маскаев руководил с весны 2012 года. Карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.

Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Является выпускником Красноярской государственной технологической академии по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2010-2011 годах прошел обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1996 по 1998 год Маскаев работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. Затем до 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района. На постоянной основе он занял это кресло в апреле 2012 года. Женат, отец двоих детей.
 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

17.01.2017 14:36
- гость -

это ему 42 года??????

0  0
17.01.2017 14:48
9

"После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района." В администрацию в нашей стране попадают только когда являешься директором какого нибудь крупного ООО ЗАО,просто лесничих даже главных туда не берут))Только так.

0  0
17.01.2017 14:49
- гость -

так форест двери из леса и делал

0  0
17.01.2017 14:52
- гость -

Будет кому беречь Алейские леса, местный парень практически....

0  0
17.01.2017 14:55
- гость -

Хитрый лесничий,побродил по лесам-сколько добра пропадает.Сляпал алтай форест и все с деньгами сразу руководящие способности управленца открылись.Глава!

0  0
17.01.2017 15:04
- гость -

17.01.2017 14:55 - гость - так с деньгами не тока способности так и вся душа "разворачивается", извиняюсь, "открывается"

0  0
17.01.2017 15:29
- гость -

что то не так в Алейске, лично знаю двоих которым в начале прошлого года предлагали это место...так отказались не задумываясь

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
15:28
Барнаулу "обновят облик" на миллиард федеральных рублей 4
15:21
Где в Алтайском крае можно будет искупаться в крещенской купели? 1
15:07
Спасатели приостановили поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 0
14:58
13 лет тюрьмы дали насильнику и грабителю, терроризировавшему Бийск 1
14:34
Почти две тонны соляной кислоты вылилось на дорогу в Японии после ДТП 0
14:27
Главой Алейска на пять лет избрали бывшего лесничего Ивана Маскаева 7
14:13
Образовательный проект "Шахматы в школе" стартует в Алтайском крае 0
14:04
Министр Владимир Мединский выделит Алтайскому краю 43 миллиона на культуру 5
13:53
Караван судов застрял во льдах Чукотки 0
13:36
Что такое Давосский форум и кто на нем представит Россию? 1
13:27
Последний побывавший на Луне астронавт скончался в США 19
13:16
Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али. Фото 0
13:04
Алтайские полицейские задержали серийных воров автозапчастей 1
12:52
Международный аэропорт Барнаула за год нарастил пассажиропоток на 2,4% 3
12:33
75 лет Мохаммеду Али: что сделал для мирового спорта великий боксер? 0
12:26
Сотрудника Amazon уволили за "привет от дядюшки Адольфа" 14
12:14
Правда ли, что мэров, нарушающих права сирот, будут сажать на 15 суток? 3
12:07
Доходы Алтайского края с 2005 года выросли на 457% – Александр Карлин 48
11:53
Ярчайший астероид Веста приблизится к Земле 18 января 1
11:31
Бийску выделят 150 миллионов рублей для погашения банковского кредита 3
11:24
Мужчина умер на остановке общественного транспорта в Барнауле 0
11:10
Хоккеисты "Алтая" одержали волевую победу над "Кристаллом-Юниором" 2
11:09
Дети в Ростове придумали историю про маньяка, чтобы не идти в школу 2
10:56
Тела двух бийских подростков нашли в салоне автомобиля 4
10:42
Топилин пообещал россиянам увеличение зарплат 14
10:30
Пять причин посетить город-курорт Белокуриху 0
10:29
Полиция задержала расстрелявшего в Стамбуле людей в новогоднюю ночь 0
10:18
Больше половины американцев одобрили правление Обамы 18
10:08
СМИ сообщили о смерти личного охранника Кадырова в Чечне 15
10:00
АлтГТУ приглашает записаться на курсы китайского языка 15
09:51
Правило первого ценника, или Как "Леруа Мерлен" повлиял на алтайский рынок 61
09:39
Ле Пен пообещала признать Крым российским при победе на выборах 39
09:30
ИСК "Союз" проводит конкурс на лучшего дизайнера и архитектора 2
09:29
В Барнауле пройдет фитнес-проект для женщин 0
09:27
Морские порты Украины с советскими названиями переименуют 9
09:09
Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина 59
08:58
Эксперты опознали тела 32 жертв крушения Boeing в Киргизии 0
08:41
Барнаул вновь встал в восьмибалльных пробках 17 января 14
08:30
АРТБлагодарю: барнаульцев просят исполнить заветное желание ребенка 2
08:19
Доктора Лизу посмертно наградили медалью Следственного комитета 1
07:36
Средняя зарплата в Алтайском крае на конец 2016-го не дотянула до 21 тысячи 74
07:04
"Соскучились по мне?" Рассказываем о новом сезоне сериала "Шерлок" в гифках 7
06:32
Коттедж в стиле "техно" продают в Барнауле за 32 миллиона рублей. Фото 107
06:01
Инфляция в Алтайском крае за пять лет достигла минимального значения 25
05:07
Снег и гололед обещают в Алтайском крае 17 января 1
01:02
Автор "Аватара" и "Терминатора" снимет фильм про историю научной фантастики 0
00:06
Ученые назвали 16 января самым депрессивным днем в 2017 году 2
23:06
Пышнотелая балерина из США выполняет искусное фуэте. Видео 5
22:35
Экс-директор Алтайского тракторного завода умер в возрасте 101 года 2
22:05
Минобороны РФ попросило прощения у родственников жертв крушения Ту-154 13

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.