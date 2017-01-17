Фото: ust-pristan.ru
Должность главы Алейска получил Иван Маскаев, ранее руководивший администрацией Усть-Пристанского района, а до этого работавший лесничим.
Как сообщили в пресс-аппарате правительства Алтайского края, итоги конкурса на замещение вакантного кресла главы города были подведены 17 января в рамках сессии муниципального собрания депутатов.
Срок полномочий нового главы Алейска составляет пять лет. Исполнительной властью Усть-Пристанского района Маскаев руководил с весны 2012 года. Карьеру Иван Васильевич начинал лесничим.
Иван Васильевич Маскаев родился в 1974 году в селе Чеканиха Усть-Пристанского района. Является выпускником Красноярской государственной технологической академии по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". В 2010-2011 годах прошел обучение в Сибирской академии государственной службы по специальности "государственное и муниципальное управление". С 1996 по 1998 год Маскаев работал лесничим Клепиковского лесничества Верх-Обского лесхоза. Затем до 2005 года был главным лесничим Ларичихинского лесхоза. После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района. На постоянной основе он занял это кресло в апреле 2012 года. Женат, отец двоих детей.
Комментарии
это ему 42 года??????
"После этого являлся исполнительным директором ООО "Алтай-Форест". С июня 2010 года работал первым заместителем главы администрации Усть-Пристанского района, в декабре 2011 г. был назначен исполняющим обязанности руководителя исполнительной власти района." В администрацию в нашей стране попадают только когда являешься директором какого нибудь крупного ООО ЗАО,просто лесничих даже главных туда не берут))Только так.
так форест двери из леса и делал
Будет кому беречь Алейские леса, местный парень практически....
Хитрый лесничий,побродил по лесам-сколько добра пропадает.Сляпал алтай форест и все с деньгами сразу руководящие способности управленца открылись.Глава!
17.01.2017 14:55 - гость - так с деньгами не тока способности так и вся душа "разворачивается", извиняюсь, "открывается"
что то не так в Алейске, лично знаю двоих которым в начале прошлого года предлагали это место...так отказались не задумываясь