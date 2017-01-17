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Порядка двух тысяч литров соляной кислоты вылилось на дорогу в результате аварии с участием грузовика в японском городе Сасэбо (префектура Нагасаки). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Уточняется, что ДТП произошло из-за обледенения дороги. В итоге с грузовика свалились три контейнера с кислотой.
Администрация сообщила, что часть кислоты попала в реку Аиноура, которая протекает рядом. Поэтому власти призывают не приближаться к ее берегам, а жителей ближайших домов просят не открывать без особой нужды окна. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
РИА Новости добавляет, что остатки кислоты на дороге смыли пожарными брандспойтами. На водоснабжение города происшествие не повлияло.
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японцы традиционно все в воду сливают. даже в Фукусиме