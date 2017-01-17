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Суд в Алтайском крае приговорил 41-летнего мужчину к 13 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера, угрозу убийством и грабеж.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в данный момент установлено, что 27 июля прошлого года злоумышленник познакомился с молодой бийчанкой в парке. Во время общения он стал угрожать ей убийством, демонстрируя находящийся при нем нож.

"Буквально через час в безлюдном месте он напал на другую проходящую мимо местную жительницу. Под угрозой применения ножа похитил у нее денежные средства, после чего совершил в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности и с места преступления скрылся", – добавляют в СКР.

Уже следующим утром мужчина совершил разбойное нападение в отношении еще одной бийчанки. Спустя некоторое время он решил познакомиться на улице с женщиной, но, услышав отказ, стал угрожать ей убийством.

Следователи и полицейские раскрыли преступления по горячим следам. В СКР уточняют, что до череды указанных злодеяний обвиняемый был неоднократно судим, а в последний раз вышел из мест лишения свободы в июне 2016 года.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

