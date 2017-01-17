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Спасатели приостановили поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing

, ИА "Амител"
Министры транспорта Австралии, Китая и Малайзии надеются, что в будущем появятся данные, которые помогут найти самолет

Фото: aviationcv.com

Поиски малайзийского Boeing, пропавшего в марте 2014 года, приостановлены до тех пор, пока не появятся новые данные, которые помогут найти самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное во вторник, 17 января, совместное заявление глав Минтранса Австралии, Китая и Малайзии.

Министры подчеркнули, что официально речь идет не о завершении поисков, а о приостановке. В документе сказано, что 17 января последнее судно покинуло зону поисков, выполнявшее рейс MH370 судно в зоне в южной части Индийского океана площадью 120 тысяч квадратных километров не нашли. Поэтому главы министерств приняли нелегкое и печальное решение о приостановке подводных поисков самолета. Они подчеркнули, что надеются на появление в будущем новой информации, которая поможет найти лайнер.

Агентство напоминает, что принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур – Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Через два часа после вылета связь с воздушным судном прервалась. В следующем году власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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