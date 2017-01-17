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Спасатели помогли выбраться застрявшему между унитазом и стеной новосибирцу

, ИА "Амител"
Мужчина был пьян и не смог выбраться самостоятельно

Фото: bruscottages.ru

Пьяный житель Новосибирска застрял между стеной и унитазом, из-за чего ему пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на группу МАСС "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 3 часа ночи вторника, 17 января. Пьяный 59-летний мужчина упал в туалете своей квартиры и застрял в проеме. Новосибирец не смог подняться самостоятельно.

Прибывшие спасатели МАСС вызволили пленника, который не получил травм и отказался от медпомощи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.01.2017 16:00
- гость -

Данный случай отражает реальность в России, полу пьяный народ застрял между стеной и унитазом, только на спасателей надеется не чего, не приедут.

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17.01.2017 16:03
- гость -

премию Дарвина

0  0
17.01.2017 16:07
Дятел

Типичная ситуация, наступающая, когда пути сми утверждают, что потребление алкоголя снизилось и все взялись за ЗОЖ)))

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17.01.2017 16:07
Грантштейн

- гость - 17 января 2017 г. 16:00 ты просто виртуоз слова) на примере алкаша взял и обосрал весь народ России

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17.01.2017 16:16
- гость -

Хотел унитаз изнасиловать?

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17.01.2017 16:18
- гость -

Там же бачок должен быть, который не даст туда залезть.

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17.01.2017 16:31
- гость -

Просто это был в жопу пьяный дистрофик, ушатался наверное с рюмки, Просто я бы со своими 100кг, просто разворотил бы весь туалет и вышел бы вместе с унитазом и водонагреватель бы еще прихватил.Шутка, а то щас понесетесь всерьёз обсуждать.

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17.01.2017 16:38
- гость -

гость - 17 января 2017 г. 16:18 Там же бачок должен быть, который не даст туда залезть. ================ Так сбоку от унитаза тоже стены есть. Туда, похоже, и завалился мужчина. Заснул, поди, сидя на унитазе и набок завалился.

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17.01.2017 16:48
Массаж мозга

Калибр везде барагозит! Лучше бы Нюхой озадачился,она его ,судя по постам,хотит его изнасиловать!

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