Фото: bruscottages.ru

Пьяный житель Новосибирска застрял между стеной и унитазом, из-за чего ему пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на группу МАСС "ВКонтакте".

Инцидент произошел в 3 часа ночи вторника, 17 января. Пьяный 59-летний мужчина упал в туалете своей квартиры и застрял в проеме. Новосибирец не смог подняться самостоятельно.

Прибывшие спасатели МАСС вызволили пленника, который не получил травм и отказался от медпомощи.