Фото: bruscottages.ru
Пьяный житель Новосибирска застрял между стеной и унитазом, из-за чего ему пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщают "Вести Новосибирск" со ссылкой на группу МАСС "ВКонтакте".
Инцидент произошел в 3 часа ночи вторника, 17 января. Пьяный 59-летний мужчина упал в туалете своей квартиры и застрял в проеме. Новосибирец не смог подняться самостоятельно.
Прибывшие спасатели МАСС вызволили пленника, который не получил травм и отказался от медпомощи.
Комментарии
Данный случай отражает реальность в России, полу пьяный народ застрял между стеной и унитазом, только на спасателей надеется не чего, не приедут.
премию Дарвина
Типичная ситуация, наступающая, когда пути сми утверждают, что потребление алкоголя снизилось и все взялись за ЗОЖ)))
- гость - 17 января 2017 г. 16:00 ты просто виртуоз слова) на примере алкаша взял и обосрал весь народ России
Хотел унитаз изнасиловать?
Там же бачок должен быть, который не даст туда залезть.
Просто это был в жопу пьяный дистрофик, ушатался наверное с рюмки, Просто я бы со своими 100кг, просто разворотил бы весь туалет и вышел бы вместе с унитазом и водонагреватель бы еще прихватил.Шутка, а то щас понесетесь всерьёз обсуждать.
гость - 17 января 2017 г. 16:18 Там же бачок должен быть, который не даст туда залезть. ================ Так сбоку от унитаза тоже стены есть. Туда, похоже, и завалился мужчина. Заснул, поди, сидя на унитазе и набок завалился.
Калибр везде барагозит! Лучше бы Нюхой озадачился,она его ,судя по постам,хотит его изнасиловать!