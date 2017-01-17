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Жизни 155 человек прервались в Алтайском крае в 2016 году в результате острых отравлений от токсического действия алкоголя.

Статистику подобного рода инцидентов, имевших место на территории региона в прошлом году, предоставило региональное управление Роспотребнадзора.

"По данным токсикологического мониторинга, проводимого на территории края за 2016 г., зарегистрировано 959 случаев острых отравлений от токсического действия алкоголя, из них со смертельным исходом 155 случаев (16,16%)", – указывают в ведомстве.

При этом по отношению к 2015 году произошло снижение числа отравлений. Так, в 2015 году всего было зафиксировано 1 205 таких случаев, с летальным исходом – 203.

Уточним, что в минувшем году больше всего жители Алтайского края травились этиловым спиртом – 784 случая и 136 смертей. На втором месте метанол – 24 случая, 19 смертей.

Отметим, что в контексте чудовищной истории с массовым отравлением жителей Иркутской области после употребления концентрата "Боярышник", в результате чего погибло более 70 человек, тема смертности населения от алкоголя заставляет обращать на себя особое внимание.

