В начале января доллар в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года. В целом в 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Так, к американской валюте курс вырос более чем на 20%, а к евро – около 25. Эксперты уже расходятся во мнении о том, что ждет национальную валюту в наступившем 2017 году. Одни считают, что курс так и будет сохранять стабильность. Другие же видят риски девальвации. Однако эксперты сходятся на том, что на этот процесс будет влиять цена на нефть, а также политика нового президента США Дональда Трампа в отношении России.

Основной поддержкой рубля стала нефть. За уходящий год стоимость одного барреля поднялась с 27 долларов до обнадеживающих 55 долларов. Такая цена может более благоприятно смотреть в будущее российской экономики, которая все еще зависит от сырья.

Достижение соглашения о сокращении добычи в 2017 году может привести к дальнейшему росту цен на черное золото. В таком случае рубль может стать одной из самых привлекательных для инвестиций валют из всех развивающихся стран.

"Три "волны" подорожания нефти пришлись аккурат в самое нужное для рубля время: первая, в конце января – начале февраля, позволила рублю оттолкнуться ото дна в тот момент, когда, казалось, его падению ничего не может противостоять. Вторая, в конце лета – начале осени. Третья, начавшаяся в декабре после решения ОПЕК и России о сокращении добычи нефти, укрепила позиции рубля накануне очередного сезонного пика спроса, который приходится на вторую декаду января", – уверен экономист Сергей Алексашенко.

Безусловно, рост нефтяных цен окажет положительное влияние на курс. Но это только один из факторов стабильного курса. Ситуация усугубится, если новый президент Штатов Дональд Трамп начнет претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Речь идет о снятии ограничений на разведку и добычу углеводородов в США, а также о желании сократить импорт нефти, заместив его собственными ресурсами.

Кроме того, большинство экспертов сходится во мнении, что государство будет переживать несколько лет глубокой рецессии, которая, естественно, станет причиной продолжения экономического кризиса. Многие эксперты считают, что платежный баланс может сыграть даже более решающую роль, чем нефть. Как известно, на импорт и экспорт отрицательно повлияли санкции, и российская экономика перешла на замещение импорта. Бизнес меньше испытывает потребности в долларах, и это приводит к усилению нашей национальной валюты.

Как пишет экономист Михаил Хазин, экономический рост невозможен в короткие сроки. Рубль в 2017 году не вырастет. Однако правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым видит положительную динамику в состоянии российской экономики и надеется на укрепление рубля.

Курс национальной валюты также будет зависеть от геополитических процессов. Как уверена аналитик ГК "Альпари" Анна Кокорева, основным политическим событием будущего года, несомненно, станет президентство Дональда Трампа и его новая экономическая политика, с которой по-прежнему далеко не всё ясно. В частности, вопрос с отменой антироссийских санкций.

"2017 год для валютных рынков будет по-прежнему напряженным и достаточно беспокойным. Однако, по всей видимости, основные беспокойства затронут евро и чуть в меньшей степени доллар США. Для российского рубля 2017 год обещает быть более благоприятным", – уверена она.

Так, по ее мнению, на доллар и евро в 2017 году будут влиять следующие факторы: повышение процентной ставки в США, возникновение напряженности в отношениях между США и Китаем, антироссийские санкции, выборы в Германии и Франции, а также сокращение добычи нефти странами ОПЕК.

"В итоге мы ожидаем, что в 2017 году доллар может укрепиться к евро как минимум до $1,02-1,05 за евро, а при более неблагоприятных для Евросоюза обстоятельствах (победа евроскептиков в Германии и референдум в любой из стран еврозоны об отказе от евро) доллар может реально выйти на паритет с евро. По нашей оценке, рубль в 2016 году может укрепиться к доллару и евро. Мы ожидаем, что рубль может в будущем году колебаться в коридоре 60-65 руб. за доллар и 63-68 руб. за евро", – уверена эксперт.

Отметим, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2017 году ведомство не ожидает серьезных колебаний курса, каких-то резких изменений ставок ФРС США. По его словам, дополнительные колебания курса рубля, даже в сторону его укрепления, российской экономике ни к чему. Так, в промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар США, дальнейшее укрепление рубля приведёт к снижению конкурентоспособности.

"Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля", — добавил глава Минфина. При этом он допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов.