Среда, 18 Январь, 09:43

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,4
€ 63,29
Brent
$ 52,5
-19°
Обь
44см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2017Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Законы-2017
Новости

Что ждет курс рубля в 2017 году и как на это может повлиять Трамп?

, ИА "Амител"
Прогнозы экспертов о состоянии национальной валюты

В начале января доллар в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года. В целом в 2016 году рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Так, к американской валюте курс вырос более чем на 20%, а к евро – около 25. Эксперты уже расходятся во мнении о том, что ждет национальную валюту в наступившем 2017 году. Одни считают, что курс так и будет сохранять стабильность. Другие же видят риски девальвации. Однако эксперты сходятся на том, что на этот процесс будет влиять цена на нефть, а также политика нового президента США Дональда Трампа в отношении России.

Основной поддержкой рубля стала нефть. За уходящий год стоимость одного барреля поднялась с 27 долларов до обнадеживающих 55 долларов. Такая цена может более благоприятно смотреть в будущее российской экономики, которая все еще зависит от сырья.

Достижение соглашения о сокращении добычи в 2017 году может привести к дальнейшему росту цен на черное золото. В таком случае рубль может стать одной из самых привлекательных для инвестиций валют из всех развивающихся стран.

"Три "волны" подорожания нефти пришлись аккурат в самое нужное для рубля время: первая, в конце января – начале февраля, позволила рублю оттолкнуться ото дна в тот момент, когда, казалось, его падению ничего не может противостоять. Вторая, в конце лета – начале осени. Третья, начавшаяся в декабре после решения ОПЕК и России о сокращении добычи нефти, укрепила позиции рубля накануне очередного сезонного пика спроса, который приходится на вторую декаду января", – уверен экономист Сергей Алексашенко.

Безусловно, рост нефтяных цен окажет положительное влияние на курс. Но это только один из факторов стабильного курса. Ситуация усугубится, если новый президент Штатов Дональд Трамп начнет претворять в жизнь свои предвыборные обещания. Речь идет о снятии ограничений на разведку и добычу углеводородов в США, а также о желании сократить импорт нефти, заместив его собственными ресурсами.

Кроме того, большинство экспертов сходится во мнении, что государство будет переживать несколько лет глубокой рецессии, которая, естественно, станет причиной продолжения экономического кризиса. Многие эксперты считают, что платежный баланс может сыграть даже более решающую роль, чем нефть. Как известно, на импорт и экспорт отрицательно повлияли санкции, и российская экономика перешла на замещение импорта. Бизнес меньше испытывает потребности в долларах, и это приводит к усилению нашей национальной валюты. 

Как пишет экономист Михаил Хазин, экономический рост невозможен в короткие сроки. Рубль в 2017 году не вырастет. Однако правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым видит положительную динамику в состоянии российской экономики и надеется на укрепление рубля.

Курс национальной валюты также будет зависеть от геополитических процессов. Как уверена аналитик ГК "Альпари" Анна Кокорева, основным политическим событием будущего года, несомненно, станет президентство Дональда Трампа и его новая экономическая политика, с которой по-прежнему далеко не всё ясно. В частности, вопрос с отменой антироссийских санкций.

"2017 год для валютных рынков будет по-прежнему напряженным и достаточно беспокойным. Однако, по всей видимости, основные беспокойства затронут евро и чуть в меньшей степени доллар США. Для российского рубля 2017 год обещает быть более благоприятным", – уверена она.

Так, по ее мнению, на доллар и евро в 2017 году будут влиять следующие факторы:  повышение процентной ставки в США, возникновение напряженности в отношениях между США и Китаем, антироссийские санкции, выборы в Германии и Франции, а также сокращение добычи нефти странами ОПЕК.

"В итоге мы ожидаем, что в 2017 году доллар может укрепиться к евро как минимум до $1,02-1,05 за евро, а при более неблагоприятных для Евросоюза обстоятельствах (победа евроскептиков в Германии и референдум в любой из стран еврозоны об отказе от евро) доллар может реально выйти на паритет с евро. По нашей оценке, рубль в 2016 году может укрепиться к доллару и евро. Мы ожидаем, что рубль может в будущем году колебаться в коридоре 60-65 руб. за доллар и 63-68 руб. за евро", – уверена эксперт.

Отметим, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2017 году ведомство не ожидает серьезных колебаний курса, каких-то резких изменений ставок ФРС США. По его словам, дополнительные колебания курса рубля, даже в сторону его укрепления, российской экономике ни к чему. Так, в промышленности, которая уже привыкла к курсу 60 руб. за доллар США, дальнейшее укрепление рубля приведёт к снижению конкурентоспособности.

"Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля", — добавил глава Минфина. При этом он допустил увеличение цен на бензин и дизельное топливо не только из-за роста акцизов.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

18.01.2017 08:17
Сталинский Сокол

Без этих экспертов, давно ясно, что будет с экономикой. И Трамп тут вообще не пре делах. Россия так и будет болтаться как г... в проруби, сидя на нефтяной и газовой игле. Нужна стратегия развития экономики. Сплочение населения, что мало вероятно, ввиду расслоения общества. Даже если все это осуществить-уйдут года. Не менее тридцати лет. Вот и вся процедура стратегии.

0  0
18.01.2017 08:47
Геноцид Эклеров

сатанинский уарабей, нефтяная игла для нашей страны придумана твоими любимыми каммуняками. приток валюты в страну всегда обеспечивался нефтегазом. сказать тебе когда построили Уренгой-Помары-Ужгород или сам вспомнишь? а газопровод Дружба в каком году ввели в эксплуатацию?

0  0
18.01.2017 08:52
Димон

"Такая цена может более благоприятно смотреть в будущее российской экономики, которая все еще зависит от сырья." утренний позитивчик

0  0
18.01.2017 09:00
An Vlad

А мне вот чего понравилось: "...позволила рублю оттолкнуться ото дна в тот момент, когда, казалось, его падению ничего не может противостоять".

Кто с головой дружит, думаю может сделать вывод из того, что сейчас ситуация прямо противоположная и ее можно охарактеризовать, как: укреплению рубля уже ничего не может противостоять... ну или почти не может

0  0
18.01.2017 09:09
- гость -

В нашей стране деньги надо хранить только в долларах США, начиная с 1991 г. он всегда только растет, а рубль всегда только падает. По телевизору нам пропаганду крутят. Что такое рубль? ничего.., т. к. у нас в стране ничего не производят. Посмотрите у себя дома, кто изготовил ваш ТВ, СВЧ, холодильник, музыкальный центр, DVD, компьютер, выключатели, патроны, провода, лампочки и то китайское, а вы рубль... рубль...

0  0
18.01.2017 09:16
Пацифист

Эксперты, такик эксперты. Проще все, рашкованов, у которых по недогляду пастухов все еще остается свободный кэшик, загнали в бакс, сели они в него кто на 70ти кто на 65 и теперь идет игра на проверку содержания железа в их яйках, они все в конкретной просадке, сейчас начался процесс снижения количества быков в баксе, слабые не выдерживают и убегают зафиксировав убыток. Как только быков останется столько - сколько нужно - деревянный пойдет в крутое пике (как в сериале про вечно падающий самолет). Все просто, не нужно усложнять.

0  0
18.01.2017 09:19
Пацифист

Да, умные люди называют текущую ситуацию в паре подготовкой к "фриланчу", так что, что называется успей купить, коль бабки есть

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:41
"Раз в крещенский вечерок девушки гадали...": рассказываем, как надо гадать 12
09:32
Пропавшего без вести пенсионера ищут в Алтайском крае 0
09:27
Некоторые антироссийские аккаунты в Twitter прекратили работать 31 декабря 0
09:13
Взрыв на Бийском олеумном заводе обошелся без вредных выбросов в атмосферу 0
09:06
Вырыпаев, Булгаков и Штраус: чем еще удивят барнаульцев театры в 2017 году? 1
08:55
Фильмы Рязанова "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" запретили на Украине 3
08:41
СМИ назвали размер оплаты протестующим против Трампа 7
08:18
Савченко предложила забыть про Крым и вернуть Донбасс 6
08:02
Скандальные и знаменитые: кто приедет в Барнаул в феврале, марте и апреле? 2
07:46
Что ждет курс рубля в 2017 году и как на это может повлиять Трамп? 7
07:24
Уважительнее надо: губернатор высказался о проблеме барнаульского генплана 8
07:03
Большинство алтайских пенсионеров уже получили пятитысячные выплаты 4
06:47
"Рай" Андрея Кончаловского. Что известно о фильме, которому прочат "Оскар"? 2
06:26
Огромную двухуровневую квартиру продают в Барнауле за 11 млн рублей 16
06:01
Правительство Алтайского края соберется 18 января на свое первое заседание 0
05:04
Солнце и гололед прогнозируют в Алтайском крае 18 января 1
02:22
Фото "живого" Элвиса Пресли появилось в сети 2
01:09
Финал сезона "Шерлока" показал самые низкие рейтинги за историю сериала 2
00:11
Вред доказан. Электронная сигарета вовсе не безопасна для здоровья 5
23:07
Украинский МИД возмутило заявление Ле Пен по Крыму 0
22:14
Последствия ДТП с участием священника в Ростове-на-Дону сняли на видео 2
21:07
Порошенко заявил, что встретится с Трампом сразу после его инаугурации 7
20:15
Кадыров назвал ложью данные о погибшем личном охраннике 4
19:52
Лавров назвал терроризм главной угрозой минувшего года 0
19:26
Скорым могут разрешить таранить блокирующие их машины 21
19:12
Четыре человека пострадали при взрыве на Бийском олеумном заводе 0
19:08
Коротко о главном: алтайские зарплаты, генплан и деньги на облик Барнаула
Портал Amic.ru предлагает подборку новостей за 17 января
18:51
Лавров сообщил об усилении попыток США завербовать российских дипломатов 3
18:35
Подготовка к паводку началась в Барнауле 0
18:24
Песков прокомментировал слова о русских, "способных есть снег" 27
18:06
Запрет американцам усыновлять российских детей признали неправомерным 4
17:57
Александр Карлин рассказал о том, какой поддержки ждать алтайским аграриям 0
17:36
Как Обь готовится стать Иорданом: в Барнауле возводят крещенский городок 5
17:21
Что за астероид приближается к Земле и увидят ли его в Алтайском крае? 0
17:13
Жителя Алтайского края обвиняют в жестоком убийстве пожилого бизнесмена 1
17:06
СМИ сообщили о вмятинах на крыле лайнера президента России 6
16:47
Стоп-кадр. Ворота к крещенской купели 0
16:34
Вопрос безвластия закрыт: бизнесмен Федор Найден возглавил Каменский район 0
16:27
"Хибары в центре города – позор Барнаула": Юрий Гатилов о генеральном плане 12
16:22
Прогноз благоприятный: вице-премьер о работе промышленных предприятий Алтая 1
16:16
Пьяный священник спровоцировал в Ростове ДТП с участием семи машин 8
16:02
Алкогольные отравления унесли в Алтайском крае 155 жизней в 2016 году 2
15:56
Спасатели помогли выбраться застрявшему между унитазом и стеной новосибирцу 9
15:39
Автобусный маршрут №128 перестает ходить в Барнауле 0
15:28
Барнаулу "обновят облик" на миллиард федеральных рублей 17
15:21
Где в Алтайском крае можно будет искупаться в крещенской купели? 1
15:07
Спасатели приостановили поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing 1
14:58
13 лет тюрьмы дали насильнику и грабителю, терроризировавшему Бийск 1
14:34
Почти две тонны соляной кислоты вылилось на дорогу в Японии после ДТП 1
14:27
Главой Алейска на пять лет избрали бывшего лесничего Ивана Маскаева 20

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.