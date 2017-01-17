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Самолет Ил-96-300 специального летного отряда (СЛО) "Россия", который обслуживает первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, получил повреждения, и ему необходим ремонт. Об этом во вторник, 17 января, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Известия".

По данным тендера на проведение техобслуживания, который размещен на сайте госзакупок, речь идет об Ил-96 под номером 96020. Согласно информации на сайте russianplanes.net, этот самолет впервые поднялся в воздух в 2012 году, а его последний вылет состоялся 9 декабря минувшего года.

У лайнера имеются вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла и повреждения на обшивке носка концевого обтекателя правой части стабилизатора.

Издание подчеркивает, что Путин часто использовал этот самолет в зарубежных поездках. Например, на нем президент летал в октябре минувшего года в Берлин на переговоры глав государств нормандской четверки, а в сентябре — в Китай на саммит G20.

В управделами президента отказались раскрывать обстоятельства получения повреждений, отметив, что такие инциденты случаются в практике частных и государственных авиаперевозчиков. По словам пресс-секретаря управления Елены Крыловой, самолет снимают с рейса, если в процессе предполетного осмотра судна находят в том числе повреждения (вмятины) обшивки или трещины на лобовом стекле или иллюминаторах. Все происходит в соответствии с действующими техническими условиями. Для устранения вмятин на воздухозаборнике двигателя предусмотрена стандартная оперативная процедура.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что ремонт Ил-96 никак не скажется на графике Путина, поскольку есть резервный самолет. Также он отрицательно ответил на вопрос, связан ли ремонт самолета главы государства с нештатной ситуацией, добавляет РИА Новости.

Как сообщают "Известия", в авиапарке СЛО "Россия" есть несколько Ил-96, которые предназначены для перелетов президента. Также для рабочих поездок Путин нередко использует Ту-214.