Финальную серию четвертого сезона сериала "Шерлок" посмотрело наименьшее число телезрителей за всю историю шоу. Такие данные приводят в BBC.

Во время первого эфира серию "Последнее дело" посмотрели 5,9 млн зрителей. Это меньше, чем у предыдущего эпизода "Шерлок при смерти" (6 млн). Первый эпизод, премьера которого состоялась в новогоднюю ночь, посмотрели 8,1 миллиона человек.

Любопытно, что эпизод под названием "Последнее дело" в русской озвучке появился в сети за несколько часов до официального выхода в эфир на территории Великобритании. Первый канал, владеющий правами на показ сериала в России, называет предварительной причиной утечки последней серии 4-го сезона хакерскую атаку.