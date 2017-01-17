Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Подготовка к Крещению идет полным ходом в Барнауле – в районе речного вокзала на глазах вырастает городок, где 19 декабря соберется огромное количество жителей краевой столицы.

Отметим, что крещенская площадка у речвокзала является центральной для нашего города. Желающим окунуться в ледяную воду также дадут возможность погреться в банях и попить чаю и кофе.

Читайте также: Группами по 80 человек: Барнаул готовится к Крещению. Фото

На месте проведения крещенских мероприятий будут дежурить медики и спасатели.

Читайте также: Строительство крещенского городка начали в Барнауле

Всего же в Алтайском крае, согласно данным ГУ МЧС по региону, в этом году будет официально открыто 36 купелей.

