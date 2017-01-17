Фото: govermentpolit.ru
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что русские предпочитают есть не снег, а вкусные отечественные деликатесы. Так официальный представитель Кремля отреагировал на слова советника Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что советник избранного американского президента Энтони Скарамуччи отметил бессмысленность антироссийских санкций, заявив, что "русские способны есть снег, чтобы выжить". Также он посчитал, что санкции скорее сплотили граждан РФ вокруг президента.
Песков подчеркнул, что российские власти не раз говорили о том, что санкции во много имеют обратный эффект как для той страны, в отношении которой вводятся санкции, так и для другой, которая вводит ограничения. С метафорой Скарамуччи пресс-секретарь президента РФ согласился, уточнив, что "все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства". Он отметил, что последних становится лишь больше благодаря санкциям против Москвы.
Комментарии
Ну вот и говорящая голова президента заявила , что на санкции россиянам поровну - их и здесь неплохо кормят. ) "русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства"/Д.Песков/ * ни одна страна Запада не вводила продуктовые эмбарго , как санкцию в отношение нашей страны. Что касается "вкусняшек" , в среднем ,да - все кушаем голубцы с мясом.
CALIBRу опять в голубцы с мясом капусты не докладывают
А за Державу обидеться желания нет,Варя ?
Конечно с высоты своего положения можно издеваться и глумиться над населением. Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей, вынужденных экономить на всем, в том числе и на продуктах...
а разве на советников трампыча можно обижаться, к тому же вполне возможно перепутали мороженное со снегом, и к тому же не секрет, что нашу забаву кушать пломбир при -30 мало кто может понять))
Очевидно хлопец должен понимать, что отнюдь не деликатесами пробиваются десятки миллионов людей ++++++++++++++ Да тут похоже , не только хлопец , но и местная краса нашего ресурса не в курсе. Ладно быстро на мороженки перескочила...
а вам и крыть нечем мою версию о мороженках, недоедающие деликатесники