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Губернатор Алтайского края Александр Карлин рассказал 17 января в ходе "Медиалога" о том, на какую поддержку в 2017 году могут рассчитывать сельхозтоваропроизводители региона.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, по словам губернатора, с этого года меняется механизм распределения господдержки сельского хозяйства. Однако финансовые объемы помощи от государства практически не изменят объемов.

"Новый механизм ориентирован на две модели развития аграрной отрасли. Одна из них специалистами условно называется экстенсивной и предполагает увеличение физических параметров ведения хозяйственной деятельности. Для Алтайского края, например в растениеводстве, эта тема неактуальна в последние 8-10 лет, так как у нас практически вся пашня вовлечена в хозяйственный оборот", – сказал Александр Карлин.

Он уточнил, что бонус погектарной поддержки Алтайский край использовал в полной мере. "Времена меняются, приоритеты смещаются. Сегодня эта поддержка сохраняется, но становится меньше. То же самое можно сказать о субсидиях на килограмм реализованного товарного молока", – добавил глава региона.

Как заверил губернатор, "существенно усилится тема инвестиций в сельское хозяйство". Тут Александр Карлин подчеркнул, что тем аграриям, которые намерены вкладывать средства в развитие, будут предоставляться кредиты под 5% годовых.

"Это привлекательные кредитные ресурсы. Мы надеемся, что крестьянство быстро сориентируется в изменениях механизмов поддержки и извлечет для себя плюсы", – сказал глава региона.

Говоря о субсидиях в АПК, губернатор подчеркнул, что власти края намерены оказывать всяческую поддержку аграриям, консультировать при оформлении ими документов и инвестпроектов для получения финансовой поддержки.