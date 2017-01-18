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Скандальные и знаменитые: кто приедет в Барнаул в феврале, марте и апреле?

, ИА "Амител", Мария Трубина
Вокалистка из Чикаго, "Сплин", "Руки вверх", Little Big и другие артисты, которые скоро посетят Барнаул

В феврале, марте и апреле барнаульцев ждет ряд интересных концертов, пропускать которые точно не стоит. Где обязательно нужно побывать, разбирался корреспондент Amic.ru.

Она пела для Барака Обамы, а теперь 15 февраля споет и для барнаульцев. Блюзовая вокалистка Sharon Lewis с концертом посетит краевую столицу и выступит в филармонии.  Артистка выросла в Техасе, а музыке училась в Чикаго, где критики называли ее восьмым чудом света.

За годы музыкальной карьеры Sharon Lewis выступала на одной сцене с такими блюзовыми и соул-легендами, как Koko Taylor, Son Seals, Denise LaSalle, Robben Ford, Coco Montoya, Billy Branch, Melvin Taylor, Sugar Blue, Mumford & Sons и многими другими. На протяжении нескольких лет она является хедлайнером Chicago Blues Festival и резидентом двух главных чикагских блюзовых клубов Buddy Guy's Legends и Rosa's lounge. В 2009 году журнал Soul Patrol Magazine включил Sharon Lewis и ее бэнд Texas Fire в ТОП-15 лучших "живых" блюзовых групп США, а престижный журнал Blues Revue назвал альбом The Real Deal в числе лучших альбомов 2011 года.

Легендарная рок-группа "Сплин" 21 февраля представит барнаульцам свой новый альбом "Ключ к шифру". Как рассказывают организаторы, это 15 песен, записанных на собственной студии команды в Санкт-Петербурге в атмосфере максимального комфорта.

"Ключ к шифру" – это 55 минут музыки и текста, где небесный хор воспевает жизнь городских окраин, где переплетаются судьбы людей и китов, где лучше без гроша на родине, чем с грошом на чужбине. Лидер группы "Сплин" Александр Васильев считает, что каждая песня – это зашифрованное сообщение. Посторонний человек ничего не поймёт. Но тот, кому эта песня понравилась и запомнилась, должен знать, что и у него есть ключ к шифру", – рассказывают в концертном агентстве "Лига-Арт".

27 февраля в театре драмы состоится юбилейный концерт ВИА "Самоцветы". Со сцены прозвучат такие знакомые многим песни, как "Мой адрес — Советский Союз", "Не надо печалиться" и "Все, что в жизни есть у меня". В этом концерте примут участие: Елена Преснякова, Александр Нефедов, Олег Слепцов, Георгий Власенко, а также специальный гость – Вероника Андреева. По словам организаторов, это будет масштабное шоу из самых известных песен 70-х, 80-х и 90-х.

8 марта в рамках юбилейного тура Барнаул посетит группа "Пилот". Команда выступит в краевой столице с программой "Двадцатничек". Самые отборные композиции прозвучат в этот день со сцены бара Che Guevara.

20 марта в клубе-ресторане "Фараон" пройдет концерт легендарной группы, исполняющей душевный фолк-рок "Калинов Мост". В этом году коллектив отмечает своё 30-летие масштабным туром по стране.

21 марта в краевой столице выступит "Классический Русский балет", который представит на сцене театра музкомедии программы "Лебединое озеро".  Это успешная московская труппа классического танца, которая за 11 лет своей творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая, перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца.

Балет Аллы Духовой TODES приедет в Барнаул 29 марта и привезет премьерный спектакль "Мы" – это наша сокровищница!". Это уникальное собрание лучших танцевальных номеров за всю историю существования TODES.

1 апреля с юбилейным концертом к барнаульцам приедет легендарная группа "Руки вверх", которая отмечает свое 20-летие. Сергей Жуков и его друзья выйдут на сцену Дворца спорта, чтобы отпраздновать день рождения коллектива масштабным гала-концертом.

30 апреля в клубе "Фараон" выступит яркая и по-своему скандальная команда Little Big. Организаторы обещают волну танцев и веселья, буйство цвета и балансирование на грани абсурда в сочетании с мощной электронной музыкой c элементами хип-хопа.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.01.2017 08:34
Filin

ив чем легендарность Сплина, Руков вверх, Самоцветов? Да и роком Сплин оченно тяжело назвать

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18.01.2017 08:52
Геноцид Эклеров

почему в Барнео только всякая перхоть приезжает? сравнить афишы Красноярска и Барнаула и всё понятно становится, где город, а где сельпо.

ЗЫ для Шэрон Льюис выступление перед Обамой - наихудшая рекомендация для концертов в России.

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