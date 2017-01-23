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Правила использования пиротехнических изделий

, ИА "Амител"
Эксперты магазина "Пироман" рассказали, как правильно пользоваться фейерверками и бенгальскими огнями

Использование пиротехники набирает все большую популярность в наше время. Многие семейные праздники и крупные мероприятия не обходятся без салюта, бенгальских огней и красочных фонтанов. Но как быть, если любая неосторожность может испортить день рождения, свадьбу или покалечить близкого человека? Эксперты компании "Пироман" дали советы по использованию пиротехнических изделий.

Приобретать пиротехнические изделия лучше всего в специализированных магазинах, как сеть "Пироман". На рынке существует риск приобрести контрабандную или поддельную продукцию, которая может нанести вред и непоправимый урон здоровью окружающим людям.

При покупке фейерверков и других изделий следует руководствоваться тремя основными критериями:

  • где они продаются;
  • как выглядит упаковка;
  • что на них написано.

Правила пользования пиротехникой.

  1. Упаковка должна быть целой, сухой и немятой. После вскрытия упаковки стоит осмотреть изделие: фитиль должен быть обязательно защищен (заклеен) скотчем или стикером.

  2. Хранить фейерверочные изделия следует в закрытом, сухом, прохладном, проветриваемом месте. Не стоит располагать пиротехнику вблизи открытых источников огня, рядом с батареями отопления. Хранить их следует в недоступном для детей и домашних животных месте. 

  3. Запускать фейерверки в помещении категорически запрещено. В помещении возможно только использовать бенгальские огни, настольные фонтаны и хлопушки. Запрещено стрелять фейерверками из балконов, ведь это может привести к пожару, вызванному возгоранием от попавших в помещения фейерверочных искр.

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий

  • Заранее определить место запуска фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от запуска фейерверка.
  • Определить человека, ответственного за запуск фейерверка. Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом состоянии.
  • Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями по использованию. При необходимости он должен своевременно оповестить зрителей и прекратить поджиг последующих изделий. 
  • При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин.  
  • Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы ни были "асом" в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности. 
  • Заранее освободите фитиль на ваших изделиях. Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.
  •  Никогда не разбирайте фейерверочные изделия – ни до использования, ни после.

Компания "Пироман" (ИП Кулешов Е.В.) осуществляет розничную и оптовую торговлю пиротехническими изделиями I-III класса опасности. Вся пиротехническая продукция, реализуемая в сети магазинов, является безопасной в применении (при строгом соблюдении требований инструкций производителя), отличается высококачественной красочной упаковкой и зрелищностью эффектов! В состав компании входит группа аттестованных пиротехников, имеющих большой опыт проведения фейерверочных шоу, и группа опытных консультантов-продавцов, прошедших специализированные курсы и участвующих в выездных обучающих мероприятиях.

Приобрести пиротехнические изделия можно по адресам: Антона Петрова, 238а, Молодежная, 29б и Северо-Западная, 54а.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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