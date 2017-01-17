Фото: barnaul.org

Мероприятия, нацеленные на подготовку к паводку, стартовали в Барнауле, а именно в поселке Ильича, который традиционно оказывается в зоне риска.

Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в администрации Октябрьского района состоялось совещание с представителями социальной защиты населения пог. Барнаулу, детского сада №28, школы №56 и детской городской поликлиники №2. В частности, были уточнены списки людей, проживающих в зоне возможного подтопления на территории поселка Ильича.

Так, риск подтопления есть на улицах Красноярская, Остров Кораблик, Понтонный Мост, Заозерная. Внимание к жителям этих домов будет первостепенным.

Между тем напомним, синоптики уже сейчас прогнозируют, что паводок будет тяжелым из-за обильных снегопадов этой зимой. В горах Алтая снежный покров в разы превышает среднегодовые показатели, поэтому ситуация способна обернуться проблемами не только в соседней республике, но и в крае, не исключая Барнаул.