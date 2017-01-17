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В Минздраве обсуждается вопрос об изменении законодательства для того, чтобы разрешить каретам скорой помощи таранить не пропускающие их машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву.

Кроме этого, обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой. В обсуждении участвует общественность и пациентское сообщество, отметила Яковлева.

Напомним, на минувшей неделе, 10 января, поздно вечером водитель иномарки не пропустила спешащую на экстренный вызов бригаду медиков в Петропавловске-Камчатском. Женщина со спутником перегородили проезд в одном из городских дворов, в результате чего скорая добралась до пациента на 10 минут позже, чем могла бы. 21-летний человек скончался до приезда врачей.

Яковлева выразила мнение, что ужесточать законодательство нужно. Она назвала блокирование проезда скорой "умышленным убийством". "Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", цитирует замминистра агентство.